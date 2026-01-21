Další železniční neštěstí ve Španělsku. Vlak narazil do zdi, strojvedoucí zemřel

Vlak katalánské regionální sítě Rodalies na trati mezi městy Gelida a Manresa narazil před devátou hodinou večerní do podpůrné zdi z dálnice AP-7, jejíž část se zřítila na trať. Vlak po čelním nárazu vykolejil. Strojvůdce byl kvůli poškození lokomotivy zablokován ve své kabině a nepodařilo se jej zachránit.
Na místě zasahuje více než desítka sanitek a 15 jednotek hasičů, uvedl list La Vanguardia, podle něhož zdravotníci zřídili poblíž místa nehody improvizovanou ošetřovnu.
„Můžeme říci, že čtyři až šest lidí má vážná zranění, ostatní jsou lehká,“ řekl starosta Gelidy Lluís Valls stanici Catalunya Radio.
Španělsko se stále vzpamatovává z nejtragičtějšího železničního neštěstí od roku 2013, které se stalo v neděli večer u obce Adamuz v provincii Córdoba v jihošpanělské Andalusii.
Tři poslední vagony vlaku soukromé společnosti Iryo jedoucí z Málagy do Madridu vykolejily a narazily v protisměru do vlaku Renfe, který jel z Madridu do města Huelva. Zemřelo 42 lidí, v nemocnici zůstává 37 zraněných, z toho devět na jednotkách intenzivní péče.