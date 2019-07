Neil Armstrong nemusel po operaci zemřít. Nemocnice prý chybovala, rodině raději zaplatila miliony dolarů

New York V roce 2012 zemřel ve dvaaosmdesáti letech Neil Armstrong, údajně kvůli komplikacím po operaci srdce. Podle nových informací, které zveřejnil list The New York Times, jeho smrt měly způsobit chyby zdravotníků ve Fairfieldské nemocnici v Cincinnati. Nemocnice v mimosoudním vyrovnání zaplatila rodině šest milionů dolarů (asi 137 milionů korun) za způsobenou újmu a utajení celé věci.

Na začátku srpna 2012 prodělal Neil Armstrong plánovanou operaci srdce. Astronautova manželka tehdy mluvila s médii o jeho úžasné odolnosti a o tom, že už se prochází po nemocničních chodbách. 25. srpna téhož roku pak ale překvapivě zemřel. Nahrávky prvních kroků na Měsíci se prodaly za 41 milionů. Stážista NASA za ně původně dal 5 tisíc Komplikace nastaly čtrnáct dní po operaci, a to poté, co mu zdravotníci po provedení bypassu vyndali drátky z dočasného kardiostimulátoru. První muž na Měsíci začal masivně krvácet do membrány, která srdce obklopuje. Následovala série zdravotních problémů, ty vedly o týden později až k Armstrongově smrti. Posádku Apolla 11 tvořili (zleva) velitel Neil Armstrong, Michael Collins a Buzz Aldrin. Podle astronautovy rodiny, kterou v komunikaci s nemocnicí zastupovala právnička a snacha astronauta Wendy R. Armstrongová, smrt amerického hrdiny způsobily chyby, která nemocnice udělala. K dosažení finančního vyrovnání se výrazně pozůstalí přiblížili v červenci 2014 před ceremonií k oslavě pětačtyřiceti let od přistání na Měsíci. Hrozba negativní publicitou „Tato událost v Kennedyho vesmírném centru bude značně mediálně pokrytá. Ricka a Marka (synové Armstronga - pozn. redakce) už oslovilo několik spisovatelů a filmových tvůrců s žádostí o informace o jejich otci, které dosud nikdo neví,“ pohrozila snacha nemocnici v dopisu, který nyní společně s dalšími dokumenty zaslal neznámý člověk listu The New York Times a připojil k nim poznámku, že doufá, že zveřejnění informací pomůže zachránit další lidské životy.

Přežili byste nouzové přistání na Měsíci s 15 předměty? Zkuste si unikátní test NASA Právnička nemocnice Nancy A. Lawsonová se tehdy v reakce dotázala, zda mají synové v plánu informaci zveřejnit, pokud se před ceremonií nepodaří najít řešení. Armstrongová odpověděla, že informace je „samozřejmě“ pro oba muže lukrativní. „Zapojení chlapců do takového projektu by mohlo násobně přesáhnout částku, kterou požadujeme pro urovnání,“ odpověděla podle zveřejněných dokumentů Armstrongová. Původně rodina požadovala dohromady 7 milionů dolarů (160,7 milionu korun), nakonec se s nemocnicí dohodla na necelých šesti milionech. 5,2 milionu dolarů si rozdělili dva synové Rick a Mark. Jeho sourozenci Dean Armstrong a June Hoffmanová dostali každý 250 000 dolarů, a každé z šesti vnoučat 24 000 dolarů. Otisk boty na povrchu Měsíce. Neil Armstrong při simulačním výcviku. Mimo dohodu stála Armstrongova manželka Susan, protože byla vykonavatelkou poslední vůle Neila Armstronga. „Neměla jsem jinou možnost - buď bych byla součástí dohody, nebo bych ztratila svou pozici vykonavatelky,“ řekla nyní Susan Armstrongová New York Times. Dohoda neměla nikdy vyplout na povrch „Jakékoliv spojení mezi poskytovatelem zdravotní péče a smrtí Armstronga by nevratně poznamenalo byznys jakékoliv společnosti,“ vysvětlila nyní právnička Armstrongových Bertha G. Helmicková, jak je možné, že se podařilo rodině vymoci tak obrovskou částí. „Žádná instituce nechce být spojována se smrtí jednoho z největších amerických hrdinů,“ podotkla.

Trump přijal v Bílém domě astronauty z Apolla 11. Umístili jste na Měsíc krásnou americkou vlajku, řekl Helmicková ale také upozornila, že dohoda není nevratná. Její součástí je totiž pasáž o tom, že pokud Armstrongovi odhalí světu skutečnosti o chybách nemocnice i o existenci finančního vyrovnání, musí celou získanou částku vrátit. Nyní ale není jasné, kdo informace do listu New York Times poslal. Armstrongovi synové Mark a Rick záležitost nekomentovali, bývalá žena Ricka Armstronga Karen upřesnila, že celá rodina je vázána mlčenlivostí. „Zveřejnění těchto detailů je znepokojující, a to jak pro naše představenstvo, tak pro rodinu pacientu, která si přála uchovat tuto právní záležitost soukromou,“ řekla deníku The Cincinnati Enquirer mluvčí nemocniční skupiny Nanette Bentleyová.