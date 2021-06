Nejbohatší muž světa Bezos poletí za měsíc do vesmíru. O tomhle jsem snil od pěti let, uvedl

New York Výkonný ředitel společnost Amazon.com poletí do vesmíru. Nejbohatší muž planety Jeff Bezos plánuje na 20. července životní let. Společně se svým bratrem Markem totiž díky společnosti Blue Origin zakusí krásy kosmu. „Největší dobrodružství s nejlepším přítelem,“ označil svou cestu miliardář.

„Od svých pěti let jsem snil o cestování do vesmíru. Dne 20. července se na tu cestu vydám se svým bratrem,“ uvedl miliardář Bezos v pondělí na svém Instagramu. Nejmovitější muž planety podporuje jednu z několika vysoce postavených společností v oblasti vesmírného cestovního ruchu a stane se prvním pasažérem letu, který se vydá za hranice atmosféry. Let proběhne na konci července a půjde o jedenáctiminutový výlet do suborbitálního prostoru, při němž dosáhne raketa New Shepard výšky asi sto kilometrů. Událost by měla odstartovat éru vesmírné turistiky, kterou bude společnost Blue Origin poskytovat. Zájemcům hodlá nabídnout čtyřdenní výlety včetně třídenního předletového školení s ubytováním. Neměl by chybět ani kompletní servis pro pohodlí turistů.