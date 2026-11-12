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Nejdřív jeden a vzápětí druhý. Před Macronem a Pellegrinim zkolabovali vojáci

Autor:
  10:30
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Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu v Elysejském paláci přijal svůj slovenský protějšek Petera Pellegriniho. Ještě než se však stihli pozdravit, na schodech paláce zkolaboval jeden ze členů čestné stráže. A vzápětí druhý. Oba muže Macronův tým okamžitě zvedl a odnesl k lékařskému ošetření. Jejich stav není známý.

„Co se to sakra děje?“ zazní za kamerou, když se skácí i druhý voják. Pád prvního z nich zachytily kamery médií, která slovenskou návštěvu dokumentovala. Člen čestné stráže stojí pár kroků od Macrona, když mu najednou začne klesat ruka, v níž drží šavli.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v Elysejském paláci přijal slovenského prezidenta Petera Pellegriniho. (11. listopadu 2026)
Francouzský prezident Emmanuel Macron v Elysejském paláci přijal slovenského prezidenta Petera Pellegriniho. Během jeho příchodu zkolabovali dva členové čestné stráže. (11. listopadu 2026)
Francouzský prezident Emmanuel Macron v Elysejském paláci přijal slovenského prezidenta Petera Pellegriniho. Během jeho příchodu zkolabovali dva členové čestné stráže. (11. listopadu 2026)
Francouzský prezident Emmanuel Macron v Elysejském paláci přijal slovenského prezidenta Petera Pellegriniho. Během jeho příchodu zkolabovali dva členové čestné stráže. (11. listopadu 2026)
9 fotografií

Poté, co omdlí, k němu hned přiběhnou lidé z prezidentova týmu. Macron přihlíží a stejně tak Pellegrini, který stojí pod schody a čeká, až bude přivítán. To se stane o pár chvil později.

Než však obě hlavy státu dojdou do Elysejského paláce, z místa mimo kameru zazní hluk další padající šavle. Proč vojáci zkolabovali a jaký je jejich zdravotní stav, média neuvádějí.

Macron se slovenským prezidentem poté jednal o tématech, jako je letecký a obranný průmysl, situace na Ukrajině nebo ochrana mladých lidí před sociálními sítěmi a negativními dopady digitálních technologií, uvedla slovenská stanice TA3.

Pellegrini řekl, že diskutovali i o jaderné energetice. V tomto ohledu je prý Slovensko s Francií „na jedné lodi“. Prohlásil také, že Slovensko a Francii spojuje dlouholeté přátelství a silné strategické partnerství. „Dnes máme příležitost posunout naši spolupráci ještě dál, zejména v oblastech energetiky, hospodářství a bezpečnosti,“ konstatoval.

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