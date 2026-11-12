Nejdřív jeden a vzápětí druhý. Před Macronem a Pellegrinim zkolabovali vojáci

„Co se to sakra děje?“ zazní za kamerou, když se skácí i druhý voják. Pád prvního z nich zachytily kamery médií, která slovenskou návštěvu dokumentovala. Člen čestné stráže stojí pár kroků od Macrona, když mu najednou začne klesat ruka, v níž drží šavli.
Poté, co omdlí, k němu hned přiběhnou lidé z prezidentova týmu. Macron přihlíží a stejně tak Pellegrini, který stojí pod schody a čeká, až bude přivítán. To se stane o pár chvil později.
Než však obě hlavy státu dojdou do Elysejského paláce, z místa mimo kameru zazní hluk další padající šavle. Proč vojáci zkolabovali a jaký je jejich zdravotní stav, média neuvádějí.
Macron se slovenským prezidentem poté jednal o tématech, jako je letecký a obranný průmysl, situace na Ukrajině nebo ochrana mladých lidí před sociálními sítěmi a negativními dopady digitálních technologií, uvedla slovenská stanice TA3.
Pellegrini řekl, že diskutovali i o jaderné energetice. V tomto ohledu je prý Slovensko s Francií „na jedné lodi“. Prohlásil také, že Slovensko a Francii spojuje dlouholeté přátelství a silné strategické partnerství. „Dnes máme příležitost posunout naši spolupráci ještě dál, zejména v oblastech energetiky, hospodářství a bezpečnosti,“ konstatoval.