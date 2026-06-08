Nejdříve Krym, teď už i metropole. Rusko kvůli nedostatku benzinu zavedlo příděly

Autor: ,
  20:47aktualizováno  20:47
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Problémy s nedostatkem pohonných hmot na jihu Ruska způsobily nepřátelské vzdušné útoky na energetické firmy, uvedlo v pondělí ruské ministerstvo energetiky podle státní agentury TASS. Nedostatek pohonných hmot si místy vynutil zavedení přídělového systému. Před čerpacími stanicemi se tvoří dlouhé fronty motoristů.
Pohonné hmoty jsou nyní na Krymu na příděl. (3. června 2026)

Pohonné hmoty jsou nyní na Krymu na příděl. (3. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Ukrajinské drony zasáhly ruský Petrohrad. Z několika čtvrtí ve městě stoupal...
Na Krymu kvůli úderům ukrajinských dronů na zásobovací trasy zavládl nedostatek...
Ukrajinské drony zasáhly ruský Petrohrad. Z několika čtvrtí ve městě stoupal...
Pohonné hmoty jsou nyní na Krymu na příděl. (3. června 2026)
28 fotografií

„V poslední době se podniky palivového a energetického komplexu potýkají s rostoucím počtem vzdušných útoků nepřítele, což vede k dočasným potížím s dodávkami pohonných hmot v řadě jižních regionů,“ citoval TASS z vyjádření ministerstva.

Kvůli útokům ukrajinských dronů na hlavní zásobovací trasu vedoucí přes okupovaná ukrajinská území se problémy nejprve projevily na Krymu, který Rusko anektovalo na jaře 2014. Potíže se pak rozšířily i do dalších regionů. Odběrové limity podle médií začaly zavádět dokonce některé čerpací stanice v Moskvě, Petrohradu, Moskevské, Tverské a Jaroslavské oblasti a dokonce i v Karélii u hranic s Finskem.

Úřady pracují na tom, aby nepřipustily nedostatek paliv a potravin na Krymu „uprostřed neopodstatněného humbuku“, tvrdil dříve podle TASS mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Ministerstvo energetiky zřídilo štáb, ve kterém jsou zastoupeny všechny velké ruské společnosti a který má zajistit stabilní fungování energetického a palivového komplexu.

Krizový štáb Krasnodarského kraje na jihozápadě Ruska dnes informoval, že velké sítě čerpacích stanic čelí zvýšené poptávce. Ruskem dosazený šéf Krymu Sergej Aksjonov minulý čtvrtek oznámil, že na několik příštích dnů bude na poloostrově zcela zrušen prodej benzínu za hotovost. Už od konce května je na Krymu prodej benzinu omezen na 20 litrů na auto, tankovat do kanystrů úřady zakázaly. Tento zákaz mezitím začaly uplatňovat i čerpací stanice na různých místech Ruska, stěžují si ruští motoristé.

2. června 2026
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.