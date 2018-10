Nejhorší dopravní nehoda za deset let. Oběti srážky limuzíny v USA byli oslavenci i novomanželé

Washington Sedmnáct obětí tragické nehody limuzíny, která v sobotu v americkém státě New York narazila do zaparkovaného auta, byli účastníci narozeninové oslavy, včetně novomanželů a čtyř sester. Informuje o tom na svém webu televizní stanice CNN. Kromě 17 pasažérů limuzíny a jejího řidiče zahynuli také dva chodci. Příčina kolize, která byla podle místních úřadů nejhorší dopravní nehodou v USA za téměř deset let, dosud není známa.

Vyšetřovatelé zjišťují, zda mohla mít na neštěstí podíl i skutečnost, že limuzína byla původně sportovně-užitkovým vozem, který byl na limuzínu upraven. To mohlo mít podle znalců vliv na bezpečnost auta.



Nehoda se stala v sobotu odpoledne místního času v asi třítisícovém městečku Schoharie, které leží 270 kilometrů severně od New Yorku. Policie uvedla, že řidič limuzíny nezastavil na křižovatce, kde byla značka stop, a narazil do SUV zaparkovaného před obchodem.



Při nehodě zemřelo všech 18 lidí v limuzíně a dva lidé, kteří stáli poblíž zaparkovaného vozu. Manažerka obchodu, před nímž se nehoda stala, deníku The New York Times řekla, že limuzína jela rychlostí „snad 100 km za hodinu“.