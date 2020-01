‚Nejhorší zločin v dějinách lidstva spáchala moje země.‘ Steinmeier promluvil v památníku holokaustu

Jeruzalém Frank-Walter Steinmeier ve čtvrtek jako první poválečný prezident Německa promluvil v jeruzalémském památníku holokaustu Jad vašem. Ve svém projevu u příležitosti výročí osvobození nacistického vyhlazovacího tábora v Osvětimi přiznal zodpovědnost Němců za vyvraždění šesti milionů Židů za druhé světové války. Zároveň varoval před antisemitismem a rasismem, který podle něj dál bují a je často prezentován jako řešení současných problémů.

„Průmyslové masové vyvraždění šesti milionů Židů, nejhorší zločin v dějinách lidstva, spáchala moje země. Strašlivá válka, která stála životy 50 milionů lidí, vzešla z mojí země. Dnes, 75 let po osvobození Osvětimi, tu stojím jako německý prezident obtěžkaný vinou,“ zahájil svůj projev Steinmeier, který zpočátku hovořil hebrejsky. „Ti, kdo vraždili, ti kdo vraždění plánovali a pomáhali ho realizovat, ti všichni, kdo svým mlčením udržovali režim v chodu, byli Němci,“ řekl.



„Přál bych si, abych mohl říci, že my Němci jsme se z historie navždy poučili, ale říci to nemohu, když se v Německu dál šíří štvaní a nenávist,“ dodal Steinmeier. Podle něj je sice jiná doba a jiní pachatelé používají jiná slova, podstata zla ale zůstává stejná. „A na to je jediná odpověď: Už nikdy! Už nikdy víc! Proto nemůžeme za vzpomínkami nikdy udělat tlustou čáru.“

Pietní akce v památníku Jad vašem je vyvrcholením světového fóra o holokaustu, kterého se ve čtvrtek v Jeruzalémě zúčastnili nejvyšší představitelé pěti desítek států včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, amerického viceprezidenta Mikea Pence či ruského prezidenta Vladimira Putina. Česko zastupoval premiér Andrej Babiš.