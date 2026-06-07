Policisté v sobotu odpoledne místního času reagovali na hlášení o postřeleném člověku poblíž festivalu Old West End a po příjezdu na místo našli několik postřelených, napsala dříve AP, která podobně jako další média zprvu neuváděla přesný počet zraněných.
Řada obětí byla převezena do okolních nemocnic, uvedla policie. Obyvatele vyzvala, aby se místu vyhýbali, dokud provádí vyšetřování.
Festival Old West End je podle AP dvoudenní akce v historické čtvrti Toleda, jejíž součástí je mimo jiné živá hudba, stánky s jídlem nebo prohlídky domů.
Střelba na festivalu proměnila komunitní oslavu v další epizodu násilí na veřejnosti ve Spojených státech, napsala stanice CNN na svém webu. USA podle ní letos zažily nejméně 170 případů masové střelby, za kterou je podle archivu monitorujícího tento typ násilí považován incident, při němž jsou postřeleni nejméně čtyři lidé.
„Letní festivaly by měly být bezpečným místem, aby tam mohly rodiny trávit spolu čas bez obav z násilí,“ uvedl na síti X guvernér Ohia Mike DeWine. „Jsme přesvědčeni, že bezpečnostní složky vypátrají podezřelé z tohoto nesmyslného zločinu,“ napsal.