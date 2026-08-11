Kolumbie kvůli jednomu z nejsilnějších zemětřesení za mnoho let vyhlásila nouzový stav. Úřady a záchranáři se nyní zaměřují především na pátrání po lidech, kteří pravděpodobně zůstali uvězněni pod troskami.
Jedním z nejhůře zasažených měst je Pereira, vzdálená asi 55 kilometrů od epicentra zemětřesení poblíž vesnice San José del Palmar v provincii Chocó. Místní úřady hlásily nejméně 66 mrtvých a 58 zřícených budov. Lidé jsou pravděpodobně uvězněni v 15 z nich.
V Cali, které se nachází asi 160 kilometrů jižně od Pereiry a asi 200 kilometrů od epicentra, se zřítily desítky budov. Nový kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella město navštívil a na tiskové konferenci na místě uvedl, že se tam pohřešuje 188 lidí. „Veškeré naše úsilí se nyní zaměří na toto,“ řekl. Dodal, že vláda a místní úřady mobilizují všechny zdroje a navzdory politickým rozdílům spolupracují. K 600 již nasazeným vojákům se mělo připojit dalších 400, kteří pomohou s pátracími a záchrannými operacemi.
Počet obětí v Cali mezitím dosáhl nejméně 85 a zraněných jsou stovky. Několik pater jedné z místních nemocnic se zřítilo a část pacientů musela být ošetřována na ulici. Venku bylo ošetřováno zhruba 600 lidí.
Městské letiště, které se nachází na okraji velké oblasti pěstování kávy Eje Cafetero, pracuje se sníženou kapacitou. Cali je známé svou salsou a je oblíbenou turistickou destinací, a to i pro návštěvníky z Evropy.
Další oběti zemětřesení hlásí města Manizales, Quibdó či Medellín.
Zemětřesení o magnitudě 7,4 postihlo oblast v pondělí v 7:34 místního času (14:34 SELČ). Epicentrum se nacházelo poblíž města San José del Palmar v provincii Chocó v hloubce 96 kilometrů. Necelou hodinu poté byl ve stejné oblasti zaznamenán následný otřes o magnitudě 4,6. Otřesy byly cítit také v Ekvádoru a Panamě a v úterý i ve Venezuele, kterou v červnu zasáhla série silných zemětřesení, při nichž zemřelo více než 6000 lidí.
Chocó, oblast obklopující epicentrum zemětřesení, je jednou z nejchudších a nejvíce zanedbávaných oblastí Kolumbie, často sužovanou konflikty ozbrojených skupin. Velká část Chocó je dostupná pouze lodí nebo letadlem.
Americké ministerstvo zahraničí oznámilo, že poskytne 15,5 milionu dolarů (téměř 327 milionů korun) na nouzové ubytování, potraviny a další pomoc. Vlády z celé Latinské Ameriky se také přihlásily s nabídkami pomoci.
Evropská unie poskytuje finanční prostředky a podporuje záchranné operace po zemětřesení, uvedla šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová. EU podle ní mimo jiné mobilizovala satelitní službu Copernicus na podporu záchranných a humanitárních operací.