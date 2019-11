Nejméně 25 migrantů se našlo na palubě trajektu v Nizozemsku, patrně se ukrývali v chladící místnosti

Haag Nejméně 25 migrantů bylo v úterý nalezeno v nákladním trajektu krátce poté, co vyplul z Nizozemska do Británie. Plavidlo se následně okamžitě vrátilo do přístavu v nizozemském Vlaardingenu. S odvoláním na nizozemské záchranné služby o tom informovala agentura Reuters. Policie zatím neuvedla, v jakém zdravotním stavu se migranti nachází. Zpravodajský web televize NOS ale napsal, že se černí pasažéři patrně ukrývali v chladící místnosti.

„Migranti se dostali na palubu v přívěsu,“ uvedl mluvčí lodní společnosti DFDS v rozhovoru s listem De Telegraaf. „Jsme v úzkém kontaktu s policií. Chceme, aby policie přišla na palubu a čekáme až zahájí kroky,“ doplnil mluvčí předtím, než loď vplula do přístavu.

Podle policie mělo plavidlo Brittania Seaways namířeno do Anglie. „Posádka po několika kilometrech zjistila, že jsou na palubě lidé,“ uvedl policejní mluvčí. Loď se poté okamžitě obrátila zpět k přístavu. Podle zpravodajky De Telegraaf je na místě mnoho sanitek a hovoří se o tom, že na palubě lodi je mezi migranty dítě. Bližší informace o totožnosti černých pasažérů, ale oficiálně zatím potvrzeny nebyly.