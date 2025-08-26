Na nově zveřejněném videu z červnového cvičení s názvem Atlantic Trident 25 stíhačka Rafale úspěšně zaměřuje a simuluje sestřel amerického letounu F-35A Lightning II. Šlo přitom o střet stíhačky takzvané čtvrt a půlté generace proti nejnovější páté generaci stealth letounu, na kterém plánují stavět mnohé armády světa.
Podle odborného webu Military Watch Magazine šlo sice o souboj takzvaně na blízko, což je příznačnější taktika pro dřívější časy, nikoliv moderní styl válčení, ale i tak jde pro Rafale o úspěch. Vhod přišel obzvláště poté, co pověst francouzských stíhaček pošramotila porážka během dubnové indicko-pákistanské krize.
Tehdy je přemohly čínské stíhačky Chengdu (Čcheng-tu) J-10 ve službách Pákistánu. A akcie výrobce Dassault Aviation ihned reagovaly propadem o deset procent.
Na nynějším videu je mimo jiné vidět, jak radar francouzského letounu zachycuje americký stroj, přičemž v kokpitu zaznívá pokyn „take the shot“, tedy vystřel. V tomto případě jde o simulované odpálení střely. Ze záběrů je rovněž zřejmé, že Rafale si poradil i s finským strojem F/A-18 Hornet, který by na tom měl být svými schopnostmi zhruba obdobně.