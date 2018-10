‚Nejničivější za poslední desetiletí.‘ Na Floridu dorazil hurikán Michael rychlostí 250 km/hod

Miami Hurikán Michael zesílil na čtvrtý z pěti stupňů a dostal se do bezprostřední blízkosti pobřeží americké Floridy, kde může podle meteorologů i úřadů způsobit katastrofální škody. Nad pevninu Spojených států vstoupí ve středu brzy odpoledne místního času (po 20:00 SELČ). Bouři podle posledního hlášení amerického Národního střediska pro hurikány (NHC) provází vítr o rychlosti až 240 kilometrů v hodině.

Hurikán se nejspíše dostane z Mexického zálivu nad americkou pevninu u města Panama City na severozápadě Floridy. Pak by měl nabrat severovýchodní kurz a postupně slábnout. Hurikánová výstraha se týká území s 3,7 miliony obyvatel ve třech amerických státech. Výzva k evakuaci se podle Jeffa Byarda z amerického úřadu pro krizové situace (FEMA) týká na 500.000 obyvatel floridských oblastí zvaných Panhandle (rukojeť pánve) a Big Bend (velký ohyb).



Guvernér Floridy Rick Scott prohlásil, že řádění živlu bude děsivé a že pro oblast Panhandle to bude nejhorší bouře za celé století. Šéf NHC Ken Graham varoval, že hurikán způsobí v oblasti Panhandle katastrofické škody a že Michael má dostatek síly na to, aby domy v postiženém regionu zcela zničil. Panama City mezitím oznámilo, že kvůli komplikované situaci jsou hasiči nyní schopni zasahovat jen v případě ohrožení lidského života, a to pouze v rámci města.

New construction just collapsed in front of me in Panama City Beach from #hurricanemichael!!! It is going bad fast! pic.twitter.com/CG5R8jcUuf