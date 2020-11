‚Nejsem negr.‘ Muž dostává rasistické výhružky kvůli dekoraci s černým Santou Clausem

NEW YORK Muž ze státu Arkansas v posledních letech opakovaně vystavuje před Vánoci na své zahradě postavičku Santy Clause černé barvy pleti v životní velikosti. Do nynějška se mu dostávalo spíše komplimentů, nyní však poprvé obdržel i rasistické anonymní e-maily, v nichž se neznámý člověk podepisuje právě jako Santa.

Na zahradě Chrise Kennedyho se kromě více než dvoumetrového Santy tmavé pleti vyjímá také vyzdobený stromeček a nápis Joy (radost). Kennedy tuto výzdobu připravuje každoročně od roku 2017, kdy se do města North Little Rock v Arkansasu přistěhoval. Letos však těsně před Dnem díkůvzdání obdržel varovný rasistický e-mail.

„Neměl by ses snažit lží přimět děti, aby si myslely, že jsem negr. To, že žárlíš na moji rasu, neomlouvá tvou prolhanost,“ napsal Kennedymu neznámý člověk, který se podepsal jako Santa Claus.



„Snažím se v tuto chvíli být co nejslušnější, ale ve skutečnosti jsem naplněn vztekem,“ uvedl Kennedy v živém vysílání na svém facebookovém profilu.

„Hlavně mě rozčílilo, že ten člověk, co mi ten dopis poslal, tvrdí, že bych se měl odstěhovat na východ, kde podle něj žijí všichni černí lidé,“ řekl Kennedy pro CNN s tím, že na obálce byl nápis místní Asociace majitelů nemovitostí (LPOA), která ale podle slov svého předsedy Evana Blakea o dopisu nic neví. Blake dokonce Kennedyho navštívil a dopis odsoudil.



Blake zároveň Kennedymu a jeho rodině udělil zdarma členství v LPOA, aby je ujistil, že jsou součástí místní komunity. „Nikdy jsme nebyli svědky takového rasistického útoku,“ uvedl pro CNN Blake. „Rasismus tvrdě odsuzujeme a nedopustíme ho,“ dodal.

Kennedy, pro něhož je podobné zdobení své předzahrádky rodinnou tradicí, nemá podezření, kdo by mohl za rasistickým e-mailem stát ani co dotyčného člověka motivovalo ho poslat. „Přijde mi to jako kombinace politiky a skutečného rasismu,“ řekl Kennedy k incidentu CNN. „Jsem přesvědčen, že nešlo o černého Santu na zahradě, bylo to rasistický útok obecně,“ uzavřel Kennedy.