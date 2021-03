‚Nejsme zase tak rasistická rodina,‘ reagoval princ William na obvinění Harryho s Meghan

Londýn Následník trůnu princ William ve čtvrtek bránil britskou královskou rodinu poté, co ji jeho mladší bratr Harry s manželkou Meghan obvinili z rasismu.

„Nejsme zase tak rasistická rodina,“ (We’re very much not a racist family) řekl William novinářům během návštěvy multirasové školy v zanedbané oblasti východního Londýna.

Vévoda z Cambridge, syn následníka trůnu prince Charlese, dodal, že s Harrym od doby odvysílání nedělního rozhovoru ještě nemluvil. „Ještě jsem s ním nemluvil, ale udělám to,“ řekl.

Velmi očekávané úterní prohlášení královny Alžběty II. bylo smířlivé. Panovnice v něm ale zároveň zdůraznila, že „se některá svědectví mohou lišit“. Buckinghamský palác slíbil, že prověří tvrzení Harryho a Meghan, kterých se údajně jistý člen rodiny ptal, jak tmavá bude pokožka jejich nenarozeného syna Archieho.

Princ Charles se k této kontroverzi zatím nevyjádřil, ale byl natočen v úterý při prohlídce nigerijského křesťanského kostela v Londýně, jehož pastoři prosazují očkování proti koronaviru.