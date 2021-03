Nejsou důkazy, že by AstraZeneca způsobovala krevní sraženiny, řekla šéfka evropské agentury

Brusel V současnosti nic nenaznačuje, že by vakcína od společnosti AstraZeneca způsobovala krvácení či krevní sraženiny, kvůli nimž řada zemí Evropské unie v minulých dnech pozastavila očkování touto látkou. Uvedla to šéfka Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) Emer Cookeová. Dodala, že přínos očkování touto vakcínou stále převažuje možná rizika.

Hodnocení několika případů vážných potíží a úmrtí podle ní pokračuje a experti agentury své závěry oznámí ve čtvrtek.



Více než desítka unijních zemí včetně Německa či Francie v posledních dnech a hodinách dočasně přestala očkovat vakcínou britsko-švédské firmy kvůli vážným komplikacím hlášeným z řady států. Země nyní čekají na stanovisko expertů z EMA.



„Tato situace není neočekávaná. Když očkujete miliony lidí, je nevyhnutelné, že dochází k vzácným či závažným případům onemocnění následujícím po vakcinaci,“ řekla novinářům Cookeová.



Agentura podle ní nyní hodnotí, zda problémy vyvolalo očkování, či zda se objevily nezávisle na něm. Dosavadní zkoumání expertů nenaznačuje, že by vakcíny přímo způsobovaly obtíže hlášené z evropských států.



„Stále jsme pevně přesvědčeni, že přínos vakcíny AstraZeneca při prevenci covidu-19 spojeného s rizikem hospitalizace či úmrtí převažuje nad riziky těchto vedlejších efektů,“ prohlásila Cookeová.



Expertní tým EMA se podle ní minulý týden scházel prakticky denně, aby podrobně zkoumal okolnosti jednotlivých případů spojených s vakcínou AstraZeneca, jichž byly hlášeny desítky. Výsledek zkoumání, která pokračují i dnes, by skupina měla sdělit ve čtvrtek odpoledne.



EMA doporučila používání vakcíny koncem ledna po takzvaném průběžném hodnocení. Podobně jako u ostatních schválených očkovacích látek proto musí výrobce průběžně v dalších letech dodávat nová data umožňující podrobnější hodnocení její efektivity. Podle Cookeové nicméně nebyly zmíněné vedlejší účinky mezi nežádoucími následky, které byly zjištěny při testování vakcíny.

Stejně jako u AstraZeneky podle ní EMA průběžně zkoumá případy nahlášených vedlejších účinků i u dalších již schválených vakcín.

Žádné úmrtí v Česku

Z 11 úmrtí v ČR, která mohla souviset s očkováním proti covidu-19, nebylo ani jedno způsobené krevní sraženinou. Na Twitteru to uvedl Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Některé evropské země v minulých dnech kvůli výskytu krevních sraženin u očkovaných pozastavily očkování vakcínou AstraZeneca.



Vakcíny AstraZeneca: Hlídáme nahlášená podezření na nežádoucí účinky, SÚKL se účastní jednání lékových agentur v EU a vše řešíme. Z 11 úmrtí, která byla nahlášena v ČR jako důsledek podezření na nežádoucí účinek vakcín proti COVID-19, nebylo ani jedno způsobeno tromboembolií. — SÚKL (@SUKLcz) March 16, 2021

SÚKL oznámení o podezřeních na nežádoucí účinky vakcín shromažďuje a každý týden zveřejňuje. K minulému úterku jich evidoval 1506. „Z 11 úmrtí, která byla nahlášena v ČR jako důsledek podezření na nežádoucí účinek vakcín proti covidu-19, nebylo ani jedno způsobeno tromboembolií. Nadále platí, že se neprokázalo, že je očkování v České republice potřeba přerušit,“ uvedl lékový ústav. Jeho zástupci se účastní i jednání lékových agentur v EU, která se očkování týkají.

Lékový ústav zveřejňuje jen celkový počet podezření na nežádoucí účinky, nerozlišuje to podle druhů používaných vakcín. „Při rozlišování počtů hlášení na jednotlivé vakcíny by mohlo snadno dojít k chybným interpretacím těchto údajů a k nesprávnému předpokladu, že jedna vakcína je bezpečnější než jiná,“ napsala mluvčí SÚKL Klára Brunclíková. Podle ní jsou všechny v Česku používané vakcíny bezpečné a nezjistilo se nějaké riziko, které by bylo spojeno jen s jednou z nich. Kromě AstraZeneky se v ČR podávají také očkovací látky firem Pfizer/BioNTech a Moderna.

Očkování vakcínou od britsko-švédské firmy AstraZeneca pozastavily od pondělí Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Slovinsko, Portugalsko, Kypr, Švédsko, Lotyšsko či Lucembursko. Chtějí počkat na doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), která svolala na čtvrtek mimořádnou schůzi a poté vydá k vakcíně stanovisko.