27. července 2026 12:06, aktualizováno 12:06
Zpustošená města, místo lesa jen šeď. Toto jsou nejničivější požáry posledních let
Od požáru v Českém Švýcarsku přes zdevastovaný havajský ostrov Maui až po současné plameny ve Francii a Španělsku. Lesní požáry připravily o domovy statisíce lidí, zničily rozsáhlá území i národní parky a vyžádaly si stovky obětí. Připomeňte si ve fotografiích ty nejničivější z posledních let.
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