Zpustošená města, místo lesa jen šeď. Toto jsou nejničivější požáry posledních let

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  12:06aktualizováno  12:06
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Záběr z dronu zachycuje vyhořelý dům v oblasti postižené lesním požárem v Le...

Záběr z dronu zachycuje vyhořelý dům v oblasti postižené lesním požárem v Le Porge v departementu Gironde ve Francii. (26. července 2026) | foto: Reuters

Záběr z dronu zachycuje vyhořelý dům v oblasti postižené lesním požárem v Le...
Lesní požáry sužují francouzský jihozápad. (24. července 2026)
Lesní požáry v Kanadě. (15. července 2026)
Lesní požáry v Kanadě. (15. července 2026)
24 fotografií
Od požáru v Českém Švýcarsku přes zdevastovaný havajský ostrov Maui až po současné plameny ve Francii a Španělsku. Lesní požáry připravily o domovy statisíce lidí, zničily rozsáhlá území i národní parky a vyžádaly si stovky obětí. Připomeňte si ve fotografiích ty nejničivější z posledních let.
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