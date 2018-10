'Největší vítězství Talibánu v poslední době.' Útočníci zabili šéfa afghánské regionální policie

Kábul Američany byl považován za jednoho z nejschopnějších afghánských lídrů a během svého života přežil desítky pokusů o atentát. Neporazitelného bojovníka a šéfa místní policie Abdula Razaka zabili až ve čtvrtek útočníci islamistického hnutí Tálibán, a to i přes to, že hlavním terčem útoku byl podle mluvčího radikálů americký generál Austin Miller.

Razak jako šéf regionální policie zodpovídal za bezpečnost v provincii Kandahár, někdejší baště Tálibánu. Jak upozornil server The New York Times (NYT), generál přežil tucty pokusů o atentát v regionu, v němž povstalci zlikvidovali většinu vlivných lídrů. Podařilo se mu uklidnit válku v dříve nejproblematičtější provincii a bezpečí ve městě dlouhodobě udržet. I proto ho Američané považovali za nepostradatelného spojence. Minulý rok vyvázl v Kandaháru z útoku, při němž zemřelo pět saúdskoarabských diplomatů.

Jeden z nejničivějších atentátů války v Afghánistánu podle svědků zahájil člen guvernérovy ochranky, když vrchní představitelé provincie vyprovázeli po schůzce zahraniční hosty k přistávací ploše helikoptéry. Šéf místní policie Razak byl údajně zasažen celkem čtyřikrát: dvakrát do nohy, jednou do břicha a do hrudi. Generál Miller, který byl hlavním terčem útoku, vyvázl bez zranění, podle svědků vyvázl díky ochranné výstroji.

„Dnes jsem ztratil skvělého přítele, generála Razaka,“ napsal po útoku generál Miller na Twitteru. „Dlouho jsme sloužili společně. Afghánistán ztratil vlastence, upřímnou soustrast všem lidem v Afghánistánu. To dobré, co udělal pro Afghánistán a afghánský lid, nelze vzít zpět,“ doplnil.



„Tahle vražda je nejvýznamnějším vojenským vítězstvím Talibánu v poslední době,“ řekl Graeme Smith z Mezinárodní krizové skupiny, který strávil v Kandaháru několik let jako reportér. Podle něj Razak přinesl klid do města, které v době jeho nástupu do služby v roce 2011 denně prožívalo výbuchy a útoky. Součástí jeho strategie ale byla podle Smithe také „brutální kampaň proti Tálibánu“, kterou lidé ve městě oslavovali, zatímco zbytek provincie děsil.

‚Ať má smrt přispěje k míru‘

S Abdulem Razakem se táhly i kontroverze. Dlouhodobě ho kritizovali zejména obránci lidských práv. Devětatřicetiletý Razak byl často obviňován z mučení, mimosoudního zabíjení a dalšího porušování lidských práv. Afghánský prezident Ašraf Ghaní ho obviňoval z korupce a opakovaně proto zvažoval jeho propuštění ze služby, napsaly NYT.



Morálně diskutabilními praktikami svůj boj proti Tálibánu začal už v mládí. Zbraně se chopil v sedmnácti letech, a podle NYT byl známý tím, že se chlubil počtem Tálibánců, které zabil. „Byl jsem mladý muž a myslel jsem, že dělám správnou věc. Teď tím ale opovrhuji. Došlo mi, že nemůžeme vyhrát smrtí a krví,“ řekl ke své minulosti generál Razak v rozhovoru v roce 2015.



Smrt generála Razaka přichází v době, kdy se schyluje k formálním mírovým jednáním mezi USA a Tálibánem. „Pokud moje smrt přispěje k míru, nemám s tím žádný problém. Bojím se ale, že k míru nepovede. Pro Tálibán je iluzí představa, že by zahájili jednání. Nad tím nemají kontrolu,“ řekl v roce 2015 Abdul Razak.