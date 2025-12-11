Nejvlivnější ženou světa je von der Leyenová, žádná Češka v žebříčku není

Třemi nejvlivnějšími ženami na světě pro rok 2025 jsou podle amerického magazínu Forbes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová a japonská premiérka Sanae Takaičiová. V žebříčku figurují ženy z 25 zemí, přičemž poloviční podíl mají Spojené státy; žádná Česka ani Slovenka se v něm neumístila.
Ursula von der Leyenová na sjezdu CDU (19. února 2024)

Ursula von der Leyenová na sjezdu CDU (19. února 2024) | foto: Reuters

Christine Lagardeová
Japonská premiérka Sanae Takaičiová (14. listopadu 2025)
Italská premiérka Giorgia Meloniová (15. října 2025)
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová (3. listopadu 2025)
Forbes oznámil svůj 22. výroční žebříček ve středu. Figurují v něm ženy, které „budují miliardové podniky, ovládají globální trhy, pohánějí vědecké a technologické průlomy, formují veřejnou politiku a definují kulturní momenty, které hýbou světem“.

Na seznamu jsou „nejdynamičtější ženské vůdkyně, inovátorky a tvůrkyně změn, které letos formovaly globální scénu“. Podle magazínu spravují příjmy přesahující 4,9 bilionu dolarů (více než 101,4 bilionu Kč), zaměstnávají přes 9,3 milionu lidí a ovlivňují země s více než polovinou globálního hrubého domácího produktu (HDP).

Časopis při sestavování seznamu stovky žen sledoval čtyři kritéria vlivu, tedy finance, média, dopad jejich činů a sféry vlivu. Výsledky pak rozdělil do šesti sekcí: podnikání, technologie, finance, média a zábava, politika a filantropie.

„Tyto ženy od technologií přes finance a politiku až po kulturu nejenže svět posunují dál tím, že narušují stávající systém, ale také určují, kde bude moc posilovat a uplatňovat se v budoucnu,“ uvedla výkonná prezidentka časopisu Moira Forbesová.

Vedle tří zmíněných nejmocnějších žen se v první pětici umístila ještě italská premiérka Giorgia Meloniová a mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. V seznamu je i Julie Sweetová (6. místo), která zavedla umělou inteligenci do „operačního jádra největších světových podniků“, namibijská prezidentka Netumbo Nandiová-Ndaitwahová (79.), americké zpěvačky Taylor Swiftová (21.) či Beyoncé (33.) nebo premiérky Barbadosu či Dánska Mia Mottleyová (99.) a Mette Frederiksenová (84.).

Deset nejvlivnějších žen na světě pro rok 2025 podle Forbesu:

1.Ursula von der Leyenová6.Julie Sweetová
2.Christine Lagardeová7.Mary Barraová
3.Sanae Takaičiová8.Jane Fraserová
4.Giorgia Meloniová9.Abigail Johnsonová
5.Claudia Sheinbaumová10.Lisa Suová
