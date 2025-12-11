Nejvlivnější ženou světa je von der Leyenová, žádná Češka v žebříčku není

Forbes oznámil svůj 22. výroční žebříček ve středu. Figurují v něm ženy, které „budují miliardové podniky, ovládají globální trhy, pohánějí vědecké a technologické průlomy, formují veřejnou politiku a definují kulturní momenty, které hýbou světem“.
Na seznamu jsou „nejdynamičtější ženské vůdkyně, inovátorky a tvůrkyně změn, které letos formovaly globální scénu“. Podle magazínu spravují příjmy přesahující 4,9 bilionu dolarů (více než 101,4 bilionu Kč), zaměstnávají přes 9,3 milionu lidí a ovlivňují země s více než polovinou globálního hrubého domácího produktu (HDP).
Časopis při sestavování seznamu stovky žen sledoval čtyři kritéria vlivu, tedy finance, média, dopad jejich činů a sféry vlivu. Výsledky pak rozdělil do šesti sekcí: podnikání, technologie, finance, média a zábava, politika a filantropie.
„Tyto ženy od technologií přes finance a politiku až po kulturu nejenže svět posunují dál tím, že narušují stávající systém, ale také určují, kde bude moc posilovat a uplatňovat se v budoucnu,“ uvedla výkonná prezidentka časopisu Moira Forbesová.
Vedle tří zmíněných nejmocnějších žen se v první pětici umístila ještě italská premiérka Giorgia Meloniová a mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. V seznamu je i Julie Sweetová (6. místo), která zavedla umělou inteligenci do „operačního jádra největších světových podniků“, namibijská prezidentka Netumbo Nandiová-Ndaitwahová (79.), americké zpěvačky Taylor Swiftová (21.) či Beyoncé (33.) nebo premiérky Barbadosu či Dánska Mia Mottleyová (99.) a Mette Frederiksenová (84.).
Deset nejvlivnějších žen na světě pro rok 2025 podle Forbesu:
|1.
|Ursula von der Leyenová
|6.
|Julie Sweetová
|2.
|Christine Lagardeová
|7.
|Mary Barraová
|3.
|Sanae Takaičiová
|8.
|Jane Fraserová
|4.
|Giorgia Meloniová
|9.
|Abigail Johnsonová
|5.
|Claudia Sheinbaumová
|10.
|Lisa Suová