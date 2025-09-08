A pak rozhodl Nejvyšší soud. Je tu Trumpův zásadní průlom u razií proti migrantům

  18:39aktualizováno  18:39
Nejvyšší soud Spojených států v pondělí podpořil protiimigrační razie federální vlády prezidenta Donalda Trumpa v jižní Kalifornii. Tímto krokem zvrátil odmítavý postoj nižších soudů. Zátahy proti přistěhovalcům založené na jejich rase či jazyku tedy mohou pokračovat, míní agentura Reuters. AP pondělní verdikt označila za další vítězství Trumpovy administrativy u Nejvyššího soudu.
V Los Angeles probíhá razie imigračního úřadu, proti které se strhnul protest občanů. Donald Trump povolal do akce také národní gardu. (8. června 2025) | foto: AP

Federální soud původně nařídil skončit s praxí zadržování lidí bez konkrétního podezření, kdy agenti prováděli zátahy na možné migranty podle rasového vzhledu či podle toho, že mluvili španělsky či anglicky s přízvukem.

Součástí těchto razií byly i hlídky, které procházely městem Los Angeles a na základě zmíněných rasových a jazykových profilů pátrali po možných migrantech bez dokladů. Tyto zásahy postihly i americké občany.

Federální soudkyně v Los Angeles Maame E. Frimpongová v červenci nařídila plošné zátahy zastavit. Ve verdiktu tehdy konstatovala, že našla množství důkazů o tom, že tato taktika imigračních úřadů porušuje ústavu. Odvolací soud, na který se administrativa následně obrátila, ponechal verdikt v platnosti.

Trumpova vláda prosazuje tvrdý postup proti migrantům a snaží se zvýšit počet deportací ze Spojených států.

