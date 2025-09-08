A pak rozhodl Nejvyšší soud. Je tu Trumpův zásadní průlom u razií proti migrantům

Federální soud původně nařídil skončit s praxí zadržování lidí bez konkrétního podezření, kdy agenti prováděli zátahy na možné migranty podle rasového vzhledu či podle toho, že mluvili španělsky či anglicky s přízvukem.
Součástí těchto razií byly i hlídky, které procházely městem Los Angeles a na základě zmíněných rasových a jazykových profilů pátrali po možných migrantech bez dokladů. Tyto zásahy postihly i americké občany.
Federální soudkyně v Los Angeles Maame E. Frimpongová v červenci nařídila plošné zátahy zastavit. Ve verdiktu tehdy konstatovala, že našla množství důkazů o tom, že tato taktika imigračních úřadů porušuje ústavu. Odvolací soud, na který se administrativa následně obrátila, ponechal verdikt v platnosti.
Trumpova vláda prosazuje tvrdý postup proti migrantům a snaží se zvýšit počet deportací ze Spojených států.