Nejvyšší soud USA odmítl novou republikánskou stížnost na zdravotnickou reformu Obamacare

Podle veřejnoprávního rozhlasu NPR nejvyšší soud podpořil „zákon o dostupné péči“ potřetí od jeho přijetí. Reforma platí od roku 2010 a v roce 2012 nejvyšší soud nejtěsnější možnou většinou odmítl stížnost na jeho nejkontroverznější bod, tedy ustanovení o pokutách pro jednotlivce, kteří si nesjednají zdravotní pojištění.



Toto ustanovení pak na začátku úřadování prezidenta Donalda Trumpa republikáni prostřednictvím daňové reformy učinili bezzubým, když pokuty snížili na nulu, zatímco zbytek reformy zůstal v platnosti. Nová republikánská stížnost podle listu The Washington Post spočívala v tom, že v návaznosti na úpravu musí skončit i celý zákon, protože zásah Kongresu jej učinil protiústavním. Tento argument mnozí odborníci mají za směšný, napsal deník.



Verdikt nejvyššího soudu argumenty Texasu a dalších republikány ovládaných amerických států nerozebírá. „Nevěnujeme se těmto otázkám o platnosti zákona, neboť Texas a další žalobci v této žalobě nemají postavení na to, aby je vznášeli,“ píše se ve stanovisku většiny soudního senátu.



Sedmičlenná skupina soudců uvedla, že podobná stížnost takovéhoto druhu je přípustná pouze tehdy, vznáší-li její autor nebo autoři obvinění z „osobní újmy“, kterou lze rozumným způsobem spojit s údajně nezákonným počínáním žalované strany. „Žádný stěžovatel nepopsal takovouto újmu ‚oprávněně spojitelnou‘ s ‚údajně nezákonným jednáním‘, které je zde napadáno,“ vysvětlovali. S většinovým stanoviskem se neztotožnili soudci Samuel Alito a Neil Gorsuch.

Reforma Obamacare kromě již nefunkčního trestu pro osoby bez pojištění zakotvila také povinnost pro většinu firem zprostředkovat pojištění svým zaměstnancům. Dále zavedla záruky pro Američany, kteří již mají zdravotní problémy a snaží se dojednat si pojištění, stanovila řadu bezplatných preventivních služeb a rozšířila vládní program Medicaid zaměřený na sociálně slabší, připomněla agentura AP.

A big win for the American people.



There’s no better day than today to sign up for quality, affordable health care at https://t.co/gRX1fGFEzj.



With millions of people relying on the Affordable Care Act for coverage, it remains, as ever, a BFD. And it’s here to stay. https://t.co/5GPl9aR8uB