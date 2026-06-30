Verdikt o podobě ženských týmů ruší rozhodnutí nižších soudů, které se naopak postavily za transgenderové studenty, kteří napadli výše zmíněné zákazy v Idahu a Západní Virginii jako porušení americké ústavy a federálních protidiskriminačních zákonů.
Oba jmenované státy ve svých zákonech rozdělují sportovní týmy na veřejných školách a univerzitách podle takzvaného biologického pohlaví a výslovně zakazují studentům mužského pohlaví účast v ženských týmech. Podobné zákony jako Idaho a Západní Virginie má dalších 25 států USA.
Trumpova vláda, která podle agentury Reuters zakročila proti posilování práv transgenderových osob, jednotlivé státy USA v jejich politice omezování účasti transgenderových sportovců podpořila.
Trump bezprostředně po svém návratu do Bílého domu loni v lednu označil genderovou identitu za lež, zrušil řadu opatření na podporu rovnosti a ochranu práv LGBT+ osob včetně účasti na sportovních aktivitách a oznámil, že Spojené státy budou uznávat pouze dvě neměnná pohlaví, a to ženské a mužské.
Udělování občanství omezené nebude
Nejvyšší soud zároveň odmítl Trumpovu snahu omezit automatické udělování amerického občanství všem dětem narozeným na území Spojených států. Trump tento princip, který je zaručen 14. dodatkem americké ústavy, v minulosti tvrdě kritizoval a označoval ho mimo jiné za neštěstí.
Republikán Trump se od návratu do Bílého domu loni v lednu zaměřil na opatření proti nelegální migraci, což bylo jedno z témat jeho volební kampaně. Součástí tohoto tažení byla i snaha odebrat garantované právo na občanství dětem narozeným v USA, jejichž rodiče občany nejsou.
V této věci Trump hned první den svého druhého mandátu podepsal exekutivní příkaz, tedy obdobu prezidentského dekretu. Tento prezidentův výnos uvádí, že úřady by neměly automaticky uznávat děti narozené v USA jako americké občany, pokud aspoň jeden z rodičů není občanem USA, případně nemá v zemi trvalý pobyt.
Nižší soudy po hromadné žalobě podané rodiči a dětmi, jejichž občanství by exekutivní příkaz ohrozil, shledaly, že Trumpův výnos porušuje ustanovení příslušného dodatku americké ústavy.
Trump zmíněnou garanci občanství narozením na území USA kritizoval a mimo jiné tvrdil, že brzdí úspěšný rozvoj Spojených států, když princip označil za kotvu na americkém krku. Na konci dubna ale připustil, že u Nejvyššího soudu USA se svým postojem neuspěje.
Trump si v tomto sporu dokonce osobně přišel vyslechnout ústní jednání u Nejvyššího soudu. Americká média tehdy psala, že se stal prvním úřadujícím americkým prezidentem, který k takovému líčení u nejvyšší soudní instituce Spojených států přišel.
Končí limity pro financování kampaní stranami
Další rozhodnutí Nejvyššího soudu v úterý zrušilo limity pro financování volebních kampaní politickými stranami v koordinaci s kandidáty. Soudci rozhodli poměrem 6:3. Soud tak zvrátil předchozí rozhodnutí z roku 2001, které limity potvrdilo. Zrušení limitů podle Bloombergu zřejmě pomůže republikánům v listopadových volbách do Kongresu.
Žalobu podali republikáni, mezi nimiž byl i viceprezident J. D. Vance, připomněla agentura Reuters. Soudci podle médií hlasovali v souladu s ideologickým rozdělením, když konzervativci byli pro zrušení limitů, zatímco liberálně orientovaní soudci je chtěli zachovat.
Rozhodnutí navazuje na několik předchozích rozsudků Nejvyššího soudu, které mimo jiné zrušily například limity pro financování kampaní firmami nebo odbory s tím, že se jedná o omezení svobody projevu garantované prvním dodatkem americké ústavy.
Rozhodnutí dává republikánům tolik potřebnou finanční podporu před volbami do Kongresu, které se konají v polovině funkčního období prezidenta Donalda Trumpa a očekává se, že budou pro jeho stranu náročné, uvedl Bloomberg. Do května měl Republikánský národní výbor (RNC) společně se svými přidruženými organizacemi zaměřenými na volby do Sněmovny reprezentantů a Senátu na účtech 256 milionů dolarů (5,44 miliardy Kč). To je dvakrát více, než mají na kontech demokraté.
Tyto stranické peníze se stávají ještě cennějšími, když jsou utraceny v koordinaci s kandidáty, kteří mají zaručenu nejnižší sazbu za reklamní čas v televizi do 60 dnů od voleb. Na slevu nemají nárok externí organizace formálně nezávislé na oficiální kampani kandidáta, včetně takzvaných super PAC.
Soudce Brett Kavanaugh v odůvodnění rozsudku uvedl, že rozhodnutí umožní politickým stranám svobodnější a plnohodnotnější soutěž a účast na volebním procesu. Soudkyně Elena Kaganová v disentním stanovisku napsala, že rozhodnutí zahazuje pravidlo nutné k ochraně integrity americké demokracie.
Rozhodnutí pravděpodobně posílí pozici politických stran v souvislosti s nárůstem výdajů z vnějších zdrojů v posledních letech, k němuž částečně přispělo rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2010 v případě Citizens United. Právě toto rozhodnutí zrušilo omezení politických výdajů firem a odborů a připravilo půdu pro vznik výborů super PAC, které se od té doby staly významnými faktory volebních kampaní, připomněl Bloomberg.