A jsou vůbec nebezpečím? Vybíjení norků provázejí v Dánsku zmatky, k vyhubení těchto zvířat možná nedojde

KODAŇ/PRAHA Norkům v Dánsku svitla naděje, že se jejich populace nestane únosnou obětí ve válce s koronavirem. Plánované vybíjení těchto zvířat plánuje zastavit opozice, která chce zabránit přijetí nutné legislativy dovolující takový krok. Důvodem je zmutování viru SARS-CoV-2, po které hrozí nákaza lidem.

Minulou středu oznámila dánská premiérka Mette Frederiksenová, že země vyhubí celou svou populaci norků čítající zhruba 17 milionů kusů. A to kvůli mutaci nového koronaviru, který vykazuje menší citlivost na protilátky, což by mohlo snížit účinnost budoucích vakcín. „Máme velkou odpovědnost vůči naší vlastní populaci, ale když jsme nyní našli tu mutaci, máme ještě větší odpovědnost také vůči zbytku světa,“ prohlásila tehdy politička.



Proti tomuto kroku se postavila opozice, píše v úterý britský deník The Guardian. Ta se zaměřila na slabiny celého aktu. „Vyšly najevo obrovské pochybnosti o tom, zda je tato porážka řádně vědecky podložena,“ řekl Jakob Ellemann-Jensen, vůdce největší dánské opoziční strany Venstre.



Je proměna viru skutečně tak nebezpečná, ptají se odborníci z Dánska i ze světa. Nedůvěře nahrává fakt, že Statens Serum Institut (SSI), tedy dánská agentura pro ochranu veřejného zdraví, že zmutovaný kmen koronaviru se objevil až po měsíci bádání. To potvrzuje i Světová zdravotnická organizace (WHO), která ve vyjádření z minulého týdne zdůrazňuje, že nic nenasvědčuje zvýšeným rizikům dánské mutace koronaviru.

Vědecká pracovnice WHO Soumya Swaminathanová poukázala na to, že už nyní existuje řada mutací viru SARS-CoV-2. Regionální ředitel WHO pro Evropu Hans Kluge předtím nicméně ocenil, že Dánsko prokázalo úmyslem vybít všechny své norky značné odhodlání a odvahu.

Zádrhely se objevily i v právní rovině, což vedlo ke zmatkům. „Vláda by tím zároveň odejmula obživu velkému počtu lidí, aniž by k tomu měla zákonná práva,“ uvedl politik Ellemann-Jensen. Frederik Waage, profesor práva na univerzitě v jižním Dánsku, potvrdil nezákonnost takového kroku. V pondělí večer dánský ministr pro potraviny, zemědělství a rybolov Mogens Jensen přiznal, že komunikace ohledně norků nebyla nejšťastnější.

„Měli jsme jasně sdělit, zda existují právní základy pro úřady, aby mohly nařídit vybíjení zdravých stád mimo bezpečnostní zóny. Lituji, že tomu tak nebylo v tomto případě,“ uvedl Jensen dle deníku Metro v pondělí. Bezpečnostní zónou se myslí oblast, kde je nákaza norků covidem potvrzená. Zde mají úřady právo nařídit likvidaci zvěře. V pondělí odpoledne dánská veterinární správa uvedla, že z celkové populace zhruba 17 milionů norků v Dánsku jich bylo asi 2,4 milionu již zabito.

Během úterý měli menšinově vládnoucí sociální demokraté představit narychlo sepsaný zákon, který by uzákonil masakr všech norků, tedy zdravých i nakažených. Vláda o něm chce hlasovat ve zrychleném jednání, to ale opozice zřejmě odmítne, jak již avizovala v pondělí.

Od června dodnes Dánsko našlo unikátní verzi nového koronaviru související s norky u 214 lidí. Dánsko je největším producentem norkových kožichů na světě. V zemi je nyní 1139 chovných farem s těmito zvířaty. Nejvíce norků je v Severním Jutsku. Právě v tomto regionu byla mutace v září zaznamenána, jednalo se o 12 potvrzených případů zmutovaného koronaviru.