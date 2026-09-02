Exploze neznámého předmětu u nádraží v Augsburgu zranila několik lidí

Tlaková vlna poškodila zejména okna a na místě zasahují experti na výbušniny z bavorského Zemského kriminálního úřadu (LKA), sdělil deníku Bild mluvčí policie.
Budova nádraží a a bezprostřední okolí jsou aktuálně uzavřené, uvedla policie pro Bild. Omezen je i provoz vlaků, soupravy jsou odkláněny na ostatní koleje a cestující se k nim dostanou severním a jižním přístupem.
Omezena je i silniční doprava a městská hromadná doprava v okolí nádraží, kde policie uzavřela přilehlé ulice, jak informovala na síti X. Příčina exploze zůstává zatím nejasná.
Souhra náhod? Poivných incidentů přibývá
Německo v posledních dnech a týdnech čelí sérii sabotáží a podezřelých incidentů mířících především na infrastrukturu. Jen během úterka zaznamenaly úřady dva zásahy do energetické sítě: na východě země neznámí pachatelé zaútočili podomácku vyrobenými raketami na rozvodnu u elektrárny Jänschwalde, v níž má podíl Daniel Křetínský, a v úterý večer někdo úmyslně způsobil zkrat v rozvodně v západoněmeckém Bergheimu nedaleko Kolína nad Rýnem. V obou případech policie pracuje s verzí úmyslného trestného činu či sabotáže.
Případy zapadají do širšího vzorce hybridních operací, před kterými němečtí představitelé otevřeně varují. Spolková vláda v úterý oficiálně připsala Rusku odpovědnost za srpnový dronový incident na letišti Lipsko/Halle, kde byla nalezena výbušnina v blízkosti ukrajinského nákladního letadla. Podle ministra vnitra Alexandera Dobrindta stojí Moskva za koordinací špionážních a sabotážních akcí napříč Evropou, na něž si podle vyšetřovatelů najímá operativce z řad takzvaných „low-level“ agentů (najatých sabotérů pozn. red.).