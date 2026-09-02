Exploze neznámého předmětu u nádraží v Augsburgu zranila několik lidí

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  7:45aktualizováno  8:01
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Vlakové nádraží Augsburg. (5. září 2018) | foto: Profimedia.cz

Dva lidé utrpěli lehká zranění v podobě akustického traumatu při výbuchu dosud neznámého předmětu v průchodu budovy nedaleko hlavního vlakového nádraží v jihoněmeckém Augsburgu. Tísňové volání přijala policie v 3:15 ráno.

Tlaková vlna poškodila zejména okna a na místě zasahují experti na výbušniny z bavorského Zemského kriminálního úřadu (LKA), sdělil deníku Bild mluvčí policie.

Budova nádraží a a bezprostřední okolí jsou aktuálně uzavřené, uvedla policie pro Bild. Omezen je i provoz vlaků, soupravy jsou odkláněny na ostatní koleje a cestující se k nim dostanou severním a jižním přístupem.

Omezena je i silniční doprava a městská hromadná doprava v okolí nádraží, kde policie uzavřela přilehlé ulice, jak informovala na síti X. Příčina exploze zůstává zatím nejasná.

Souhra náhod? Poivných incidentů přibývá

Německo v posledních dnech a týdnech čelí sérii sabotáží a podezřelých incidentů mířících především na infrastrukturu. Jen během úterka zaznamenaly úřady dva zásahy do energetické sítě: na východě země neznámí pachatelé zaútočili podomácku vyrobenými raketami na rozvodnu u elektrárny Jänschwalde, v níž má podíl Daniel Křetínský, a v úterý večer někdo úmyslně způsobil zkrat v rozvodně v západoněmeckém Bergheimu nedaleko Kolína nad Rýnem. V obou případech policie pracuje s verzí úmyslného trestného činu či sabotáže.

Případy zapadají do širšího vzorce hybridních operací, před kterými němečtí představitelé otevřeně varují. Spolková vláda v úterý oficiálně připsala Rusku odpovědnost za srpnový dronový incident na letišti Lipsko/Halle, kde byla nalezena výbušnina v blízkosti ukrajinského nákladního letadla. Podle ministra vnitra Alexandera Dobrindta stojí Moskva za koordinací špionážních a sabotážních akcí napříč Evropou, na něž si podle vyšetřovatelů najímá operativce z řad takzvaných „low-level“ agentů (najatých sabotérů pozn. red.).

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