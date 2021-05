Některé regiony v Německu nabízí očkování pro všechny bez rozdílu. Má to ale několik háčků

Berlín Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Berlín nebo nově Durynsko, to jsou německé spolkové země, které uvolnily očkování proti nemoci covid-19 pro všechny zájemce. Nabídka, která budí dojem překonání krize všeobecného nedostatku vakcinační látky, má ale několik háčků.

Jedním z nich je i to, že rozvolnění se týká jen ordinací praktických lékařů, v očkovacích centrech nadále platí přednostní systém. Kriticky se ke změně staví lékaři, protože ve skutečnosti se v přístupu k vakcínám nic nezměnilo.

Hlavní překážkou ke spuštění skutečně masové imunizace, na což ostatně upozorňují i regionální vlády dotčených spolkových zemí, je prozatímní nedostatek vakcín. Zrušení prioritního očkování tak neznamená, že každý zájemce dostane dávku obratem. Bavorský premiér Markus Söder vysvětlil, že rozvolnění očkovacího systému znamená, že o vakcínu se nyní v Bavorsku může ucházet každý. Zájemci ale na termín, kdy očkování opravdu dostanou, mohou čekat i týdny.

„Rozvolnění vyvolává dojem, že najedou je všeho dost. Tak to ale není,“ říká Michael Langer, šéf norimberského zdravotnického střediska Medic-Center Nürnberg. To na svém webu upozorňuje, že očkovací látky má nadále nedostatek. „Prosíme o pochopení, že očkování zatím nepoběží tak, jak bychom chtěli,“ uvádí středisko s tím, že i přes rozvolnění systému bude nadále upřednostňovat rizikové skupiny. Ostatní zájemci se ale mohou hlásit do předběžného pořadníku.

Berlínští lékaři kritizují vedení města

Podobná je situace také v Berlíně. Také zde vedení města oznámilo, že systém priorit v ordinacích končí, později ale zmírnilo své prohlášení, které vyznělo příliš optimisticky. Berlínský svaz lékařů se smlouvami se zdravotními pojišťovnami (KV Berlin) k postupu Berlína nešetřil kritikou a městu vytkl především to, že ordinace nedostaly čas se připravit na příval zájemců. „Nikdo s námi o tom předem nejednal,“ uvedlo vedení KV Berlin. „Na situaci se přitom nic nezměnilo. Očkovací látky je nadále nedostatek, takže ani rizikové skupiny ještě nemohou být plně proočkovány,“ dodal svaz.

Vedení Berlína proto své vyjádření zmírnilo a nyní zdůrazňuje, že o očkování rozhoduje lékař, takže na něj není automatický a přednostní nárok. „Dáváme tím praktickým a podnikovým lékařům prostor pro větší flexibilitu,“ uvedla berlínská senátorka pro zdravotnictví Dilek Kalayciová. V Berlíně, kde žije přes 3,6 milionu obyvatel, zdravotníci dosud aplikovali 1,7 milionu dávek. Zcela dokončené očkování zde má 464 000 lidí.

O vakcíny roste v Německu zájem

Nejnověji nabízí očkování pro každého zájemce také Durynsko. I zde ale platí, že tato možnost se týká jen ordinací praktiků, na očkovací centra se tedy nevztahuje. „Ve vakcinačních střediscích se bude nadále očkovat podle prioritního systému, než bude dostatek očkovací látky,“ řekl durynský premiér Bodo Ramelow. Skutečná změna v přístupu k očkování se čeká až v červnu, kdy podle ministra zdravotnictví Jense Spahna bude díky dostatku vakcín možné v celém Německu upřednostňování zrušit. I pak ale budou muset zájemci čekat, až na ně přijde řada, protože nebude možné přidělit termín ihned každému.

O tom, že o očkování je v Německu stále větší zájem, svědčí průzkumy veřejného mínění. Ze sondáže společnosti YouGov pro agenturu DPA vyplývá, že vakcínu chce 74 procent obyvatel Německa starších 18 let. Ještě na konci prosince se chtělo nechat očkovat 65 procent dospělých Němců. S rostoucím zájmem o vakcíny klesá i podíl nerozhodnutých, v prosinci jich bylo 16 procent a nyní jich je jedenáct procent.

Německo nyní stále více počítá s nutností přeočkování již imunizovaných obyvatel. Stálá očkovací komise (Stiko), která působí jako expertní skupina při Institutu Roberta Kocha (RKI), německé instituci pro prevenci a potírání nemocí, přeočkování považuje za nevyhnutelné. „Virus nás neopustí. Aktuální koronavirové očkování proto nebude poslední,“ řekl šéf Stiko Thomas Mertens deníkům skupiny Funke. „Musíme se připravit na to, že možná již v příštím roce budeme muset naši ochranu posílit,“ dodal o další posilující dávce vakcíny proti nemoci covid-19.