Do školy je nepustí. Američané se vyhýbají povinnému očkování dětí, raději je učí doma

New York/Praha Nechat dítě očkovat, nebo mu zajistit domácí výuku? Před tímto dilematem nyní stojí newyorští rodiče, kteří z různých důvodů odmítají vakcinaci svých potomků. New York se připojil k dalším americkým státům a schválil opatření, které zakazuje výjimky z očkování z náboženských důvodů. Stát už víc než půl roku sužuje epidemie spalniček. Sdružení odpůrců očkování vyzývají rodiče k zvolení domácí výuky namísto očkování. Zprávu přinesl Wall Street Journal.

Zmíněné výjimky umožňovaly rodičům vyhnout se standardním požadavkům na očkování na základě náboženských důvodů. Výhrady k očkování má přitom jen velmi málo náboženství. Spousta rodičů odmítá očkování kvůli zprávám o jeho údajném negativním vlivu na zdraví dítěte. V souvislosti s tím se často objevuje informace, že očkování způsobuje různá onemocnění. Zmiňuje se i autismus.

Situace dospěla do té fáze, kdy se někteří rodiče, nevyznávající některé z náboženství, odvolávali na svou údajnou víru. Jen aby nemuseli nechat své školou povinné děti očkovat. Na to konto už pět federálních států výjimku z náboženských důvodů zrušilo.



Spalničky vrací úder

Jenže absence očkování začala způsobovat problémy. V posledních letech se znovu spalničky rozšířily v USA. Začátkem července evidovalo Centrum pro kontrolu a prevenci chorob 1109 nákaz touto chorobou v osmadvaceti státech, ačkoliv by se jim dalo předejít očkováním.

To je nejvyšší číslo od roku 1992. V roce 2000 přitom americké úřady oznámily úplné vymýcení nemoci. K nárůstu případů téměř zapomenuté choroby přispěla malá, avšak hlasitá skupina odpůrců očkování. Nejvíce se tento odpor projevuje v ortodoxní židovské komunitě, kde je také nejvíc nemocných. „Protiočkovací“ aktivisté zaměřují svou agitaci na „zranitelné“ komunity, například právě na ortodoxní Židy. Pacienty jsou tak obvykle neočkované malé děti. New York čelí epidemii spalniček od loňského září.

Tyto informační letáčky o spalničkách v New Yorku rodičům rozdávají odpůrci očkování.

Se stejným problémem jako New York se potýká i Kalifornie, kde nyní zákonodárci pracují na zpřísnění pravidel. V praxi totiž někteří rodiče uplácejí lékaře, aby jim povolili výjimky z očkování ze smyšlených zdravotních důvodů. Přísnější pravidla platí i v amerických státech Maine, Mississippi a Západní Virginii. Další státy budou pravděpodobně přibývat – šestadvacet jich v nedávné době představilo zákony, kterými se postupně ruší výjimky z očkování.

Domácí odboj

V New Yorku se pro rodiče odmítající očkování nedávno konal čtyřhodinový workshop pod záštitou společnosti New York Alliance for Vaccine Rights. Akce měla rodičům poskytnout informace, jak rozvrhnout výuku a mimoškolní aktivity a kde získat finanční prostředky, píše server Ars Technica.

Někteří rodiče nová pravidla schvalují. Ale jsou i ti, co jsou proti očkování. Tato skupina nyní tvrdí, že mají jedinou možnost: domácí vyučování. „Musím přestat se vším, co dělám, abych se stala učitelkou,“ řekla jedna z matek, bývalá módní návrhářka, nyní učitelka svých tří neočkovaných dětí.

Americká lékařská asociace aktivně bojuje za plošné zpřísnění výjimek z očkování. „Přesvědčivé vědecké důkazy ukázaly, že vakcíny jsou nejefektivnější a nejbezpečnější prostředky k prevenci nemoci u jednotlivců i k ochraně veřejného zdraví,“ stojí v jejím prohlášení.

„Přírůstek neočkovaných dětských pacientů přidělává lékařům práci,“ podotkl člen představenstva Asociace Bobby Mukkamala. „Přibývá neočkovaných dětí, o očkování se šíří falešné zprávy. Zajištění pravdivých informací dospělým umožní malým pacientům přístup k této prevenci,“ uvedl Mukkamala.

Očkovat, nebo neočkovat? Samotné téma rezonuje i na sociálních sítích. První z diskutujících zastává názor, že vakcinace snižuje imunitu, nejlepší prevencí je podle něj zdravý životní styl. Druhý mu to vyvrací s tím, že dříve lidé žili „zdravě“, ale stejně umírali na neštovice.