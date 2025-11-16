Hrozivá hora odpadu ohrožuje řeku v Británii, úřady si s ní nevědí rady

„Zločinci vyházeli do povodňové oblasti poblíž řeky Cherwell v mém volebním obvodě horu nelegálního odpadu vážící stovky tun,“ řekl poslanec Calum Miller v britském parlamentu. Požádal o pomoc stát, neboť odstranění odpadu by podle něj patrně stálo více než celý roční rozpočet místní rady.
Nevládní organizace Přátelé Temže (Friends of the Thames) označila nelegální skládku poblíž obce Kidlington za „ekologickou katastrofu na očích veřejnosti“. Podle ní sem odpad navezla asi před měsícem zločinecká skupina. Řeka Cherwell je jedním z přítoků Temže.
Billy Burnell, který v oblasti pravidelně rybaří, řekl stanici BBC, že hromady odpadu si všiml už v září. Označil ji za „hrozivou“ a potenciální únik odpadu do řeky za „ekologickou pohromu, která je na spadnutí“.
Podobně se vyjádřila i Anya Gleizer, geografická výzkumnice z Oxfordské univerzity, která skládku označila za environmentální a zdravotní nouzovou situaci, která ohrožuje nejen ekosystém řeky, ale představuje riziko i pro komunity žijící po proudu od skládky.
Podle ministryně životního prostředí Mary Creaghové současná britská vláda zdědila selhávající sektor odpadového hospodářství, který způsobil „epidemii nelegálních skládek“. Britská agentura pro životní prostředí uvedla, že případ vyšetřuje, má ale má „omezené zdroje pro vymáhání práva“.
The Independent připoměl nedávnou zprávu výboru Sněmovny lordů, která varovala, že za rostoucí krizí nelegálního skládkování stojí organizované zločinecké gangy, a která označila za jeden z faktorů „nekompetentnost“ Agentury pro životní prostředí.