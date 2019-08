Nemáte jinou volbu, než mě volit, prohlásil Trump v Manchestru. Hájil rovněž svůj přístup k ekonomice

Trump hovořil na shromáždění ve Manchesteru ve státu New Hampshire, který před lety sehrál klíčovou roli pro získání republikánské nominace před prezidentskými volbami v roce v roce 2016. Důležitou roli by mohl sehrát i pro šanci na Trumpovo znovuzvolení v roce 2020.



Trump uvedl, že jeho taktika vyvíjení obchodního tlaku na Čínu zabírá, přestože obě strany mají daleko k dohodě před obnovením rozhovorů naplánovaných na září. Tvrdil, že devalvace jüanu časem Číně „ošklivě ublíží“ a donutí ji k ústupkům. „Chystají se dohodnout,“ tvrdil.

Mnoho analytiků se podle Reuters domnívá, že cla, která Trump uvalil na čínské výrobky, jsou odpovědné za zpomalení americké ekonomiky, protože zvýšené náklady se přenášejí na americké spotřebitele. Ale s tím Trump nesouhlasil.

„Mimochodem, cla spolkli,“ řekl Trump na čínskou adresu. „Neexistuje žádné zvýšení cen,“ tvrdil.

Prezident také varoval před zvýšením daní v případě, že by jej v listopadu 2020 porazil demokratický uchazeč. Tvrdil také, že trhy by se zhroutily, kdyby nevyhrál volby v roce 2016, anebo kdyby prohrál v příštím roce.

„Nemáte jinou volbu, než mě volit!“ prohlásil. Své stoupence nabádal, že by jej měli volit, i kdyby jej nesnášeli, protože na něm závisí jejich penze. „Ať už mě miluješ, anebo nenávidíš, musíš pro mě hlasovat,“ zdůraznil.

Agentura AP připomněla, že Trump se dostal do Bílého domu sliby historického rozmachu americké ekonomiky, ale teď čelí hrozbě zpomalení. Reuters připomněl, že některé výnosy americké státní pokladny dosáhly rekordního minima a že se akciový trh v posledních dnech potýká s obavami z recese, což podkopalo Trumpovo tvrzení, že ekonomiku vzkřísil.

Trump z ekonomických potíží obviňuje váhání šéfa centrální banky (Fed) Jeromeho Powella snížit úrokové sazby. V Bílém domu prý také zaznívá, že vinna jsou média, protože příliš probírají možnost hospodářského poklesu, a to vede spotřebitele k menšímu utrácení.

