Němci by rádi uvolnění opatření v co nejkratší době. Teď není vhodná příležitost, říká kancléřka

BERLÍN/PRAHA Není to ani týden, co se v Německu výrazně zpřísnila opatření proti šíření koronavirové nákazy. Mezi nejradikálnější patří zákaz pobytu na veřejných prostranstvích nebo omezení sociálních kontaktů. Po ani ne sedmi dnech ovšem sílí hlasy volající po tom, aby se německé veřejnosti alespoň naznačilo, kdy by mohly restrikce skončit a veřejný život se přiblížit stavu předtím, než začal i v Německu dramaticky narůstat počet nakažených.

Británie má více než 1000 nakažených. V Německu za den zemřelo 72 lidí, Merkelová vyzvala národ k trpělivosti Představitelé spolkové vlády, kteří se minulý týden po dlouhé přetahované dohodli na společném postupu s vládami v regionech, jsou proti. Nejhlasitěji kancléřka Angela Merkelová, když vyloučila, že by například na Velikonoce mohlo dojít ke zrušení některých opatření. „Teď není vhodná příležitost uvažovat o jejich uvolnění,“ uvedla šéfka vlády ve čtvrtek večer. Odůvodnila to tím, že v současné situaci se v Německu počet lidí nakažených infekcí zdvojnásobuje za čtyři až pět dní, což je stále ještě příliš prudký nárůst. Cílem prý musí být „natáhnout“ zmíněnou lhůtu na minimálně deset dní. To proto, aby se dle Merkelové zabránilo přetížení zdravotnického systému v zemi. „Chci požádat lidi v Německu o trpělivost,“ prohlásila šéfka vlády.

„Bylo vždy jasné, že teprve v situaci, kdy uvidíme nějaké výsledky, o tom můžeme uvažovat,“ dodala kancléřka na tiskové konferenci, jež se uskutečnila přes internet. Merkelová je totiž v dobrovolné domácí karanténě, neboť se setkala s lékařem nakaženým koronavirem. Oba testy, jimž se dosud podrobila, byly negativní. Zadržení ochranných pomůcek v Německu je fáma, tvrdí velvyslanec. Hejtmanku žádá o vysvětlení Diskuse o tom, jak dlouho má být veřejný život v Německu v úsporném režimu, se rozpoutala po středeční rozpravě ve Spolkovém sněmu. Poslanci tehdy schvalovali mnohamiliardový balíček na pomoc firmám zasaženým koronavirovou krizí. Schválili také časově omezené pravomoci pro spolkové orgány. Nejdřív budou moci ven mladí a zdraví Přesto ale i vláda v Berlíně zřejmě chce vyslat směrem k veřejnosti signál, že existuje světlo na konci tunelu. Například šéf úřadu vlády a blízký spolupracovník Merkelové ministr bez portfeje Helge Braun přislíbil, že přísná opatření, především pokud jde o zamezování sociálních kontaktů mezi lidmi, budou časem opuštěna. Až ta situace nastane, dojde k tomu prý postupně a nejdřív u lidí, kteří jsou mladí a zdraví. Opatření proti šíření nákazy v Německu potrvají nejméně do 20. dubna, zní z úřadu kancléřky „Samozřejmě, příští fáze bude taková, že mladí lidé, kteří nepatří mezi rizikové skupiny, mohou vyjít na ulici,“ prohlásil Braun v rozhovoru pro mládežnickou komunitní aplikaci Jodel. I on ovšem zdůraznil, že teprve příští dva dny ukážou, jestli kroky podniknuté německou vládou k potlačení šíření nákazy zaberou a přinesou očekávané výsledky. Po jasné perspektivě, kdy regulace v souvislosti s koronavirem skončí, volají i zástupci podnikatelského sektoru. Vláda by měla „nejpozději po Velikonocích krok po kroku“ umožnit firmám, aby mohly vykonávat svou činnost opět v plném rozsahu. Uvedl to šéf svazu středně velkých podniků Mario Ohoven v rozhovoru pro veřejnoprávní televizi ARD. Profesor statistiky z Dortmundu Walter Krämer poukázal pro server Tagesschau.de na možné zdravotní následky, pokud je veřejný život na delší dobu omezen na minimum a ani běžné mezilidské kontakty se nemohou odehrávat obvyklým způsobem. V takovém případě prý narůstá riziko onemocnění cukrovkou a obezitou. Může také přibývat případů násilí na ženách nebo dětech kvůli tomu, že rodiny jsou po celé dny soustředěny na malém prostoru.