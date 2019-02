Rozhodující střet. Němci dávají ruce pryč od Orbána

BRUSEL/PRAHA V rámci Evropské lidové strany se schyluje k rozhodujícímu střetu ohledně dalšího setrvání strany maďarského premiéra Viktora Orbána v jejích řadách. Klíčovou roli přitom hrají členové z Německa.

Dlouhou dobu se zdálo, že v Evropské unii platí nepsané pravidlo: jedno, jak moc bude maďarský premiér Viktor Orbán brojit proti Bruselu, jeho němečtí partneři v rámci Evropské lidové strany (EPP) ho nakonec podrží. Především bavorská Křesťansko-sociální unie (CSU) v minulosti Orbána bránila. V době, kdy v Německu vrcholil spor o migrační politiku, maďarského premiéra, který migraci kategoricky odmítá, například demonstrativně zvala na svá sezení. Teď se ale zdá být všechno jinak.

Důvodem je nejnovější řada předvolebních plakátů, které nechala Orbánova strana od začátku týdne rozmísťovat v souvislosti skvětnovými volbami do Evropského parlamentu po celé zemi. Podobně jako v minulosti je na nich opět zobrazen americký miliardář a filantrop s maďarsko-židovskými kořeny George Soros. Maďarská vládní strana Fidesz ho dlouhodobě viní, že svými finančními prostředky a různými nadacemi podporuje masovou migraci z muslimských zemí do Evropy. Vedle Sorose je tam ovšem zachycen i končící předseda Evropské komise, Lucemburčan Jean-Claude Juncker, přičemž miliardář, který je v pozadí, jako by mu našeptával.

„I vy máte právo vědět, co má Brusel v plánu!“ stojí na plakátu. Pod tím je pak drobným písmem uvedeno, že Evropská unie údajně chystá zavedení víz pro migranty, povinnou kvótu pro usídlování uprchlíků a stejně tak prý záměrné oslabení systému ochrany hranic Evropské unie. Orbánova strana na motivu plakátů nic špatného nevidí a označuje je za „součást informační kampaně“.

V minulých dnech na ně reagovala již Komise s tím, že tvrzení nejsou pravdivá. Maďarský premiér naopak trvá na svém. „Tato kampaň odhaluje byrokraty v Bruselu,“ uvedl včera v pravidelném rozhovoru pro státní rozhlas. Dodal, že „stávající promigrační většina v Bruselu chce zvýšit imigraci, což by znamenalo, že Evropa by už nepatřila Evropanům“.

Podobný motiv s miliardářem Sorosem jakožto „mužem v pozadí“ použila maďarská vládní strana již na plakátech před loňskými parlamentními volbami. Tehdy byl finančník znázorněn jako loutkoherec, který řídí lídry ostatních maďarských stran, včetně například pravicově-radikálního Jobbiku. Na to tenkrát u evropských lidovců nikdo nereagoval, kritika se ozvala až nyní – v souvislosti s Junckerem.

Cílená provokace?

Tentokrát ovšem Orbánova strana vzbudila nečekaně negativní reakci u svých sesterských stran sdružených v Evropské lidové straně (EPP), které se téměř všechny od Fidesz distancovaly. Ostře se ohradili i šéfové obou německých křesťanských stran, Annegret Krampová-Karrenbauerová a Markus Söder. Předsedkyně křesťanských demokratů (CDU) Krampová-Karrenbauerová pohrozila ukončením pravidelného dialogu její strany s Fidesz. „Máme starost. Bavorsko a CSU měly vždy dobré vztahy s Maďarskem, ale nejnovější vyjádření Viktora Orbána jsou nepřijatelná,“ připojil se za bavorské křesťanské sociály jejich předseda Markus Söder.

Spekuluje se, že Orbán chce vyprovokovat vedení EPP k tomu, aby jeho stranu vyloučila ze svých řad ještě před květnovými volbami do Evropského parlamentu a on mohl poté případně vytvořit společnou frakci s dalšími pravicovými stranami kritickými vůči EU a migraci, jako například Ligou (Lega) italského ministra vnitra Mattea Salviniho.

Sám Orbán v nedávné minulosti při různých příležitostech, třeba během letní školy, jež se koná každoročně v rumunském Băile Tuşnad, naznačil, že se chystá založit „skutečnou křesťanskodemokratickou skupinu“, která by prosazovala „iliberální křesťanskou demokracii“. Jejím hlavním cílem má být politika podporující rodiny a omezující migrace z muslimských zemí.

Evropští lidovci až dosud otáleli s tím, zaujmout ve vztahu kOrbánovi jasné stanovisko iproto, že případným odchodem jeho poslanců ze společné frakce by se snížily jejich šance hrát rozhodující roli při obsazování klíčových pozic v Unii po květnových volbách.