Němci mají dost velvyslance USA. Je velkým Trumpovým podporovatelem a zároveň i novým šéfem tajných služeb

To, co dokázal Richard Grenell během prvního měsíce ve funkci, nezvládl jen tak někdo. Ambasador USA proti sobě v roce 2018 poštval nejen německou vládu, ale i opozici natolik, že požadovali jeho odvolání.



„Nechová se jako diplomat, ale jako pravicově-extremistický koloniální důstojník,“ uvedl tehdy bývalý šéf sociálních demokratů (SPD) Martin Schulz. Grenell se totiž rozhodl, že jako jeden z cílů svého působení v Německu bude podporovat krajně pravicová uskupení v Evropě. Ministerstvo zahraničí USA se ale tehdy za Grenella postavilo a on ve funkci zůstal. Že by se ale snažil budovat dobré vztahy mezi oběma zeměmi, se říci nedá. Mnohem více byl Grenell jednoduše hlásnou troubou prezidenta Donalda Trumpa.

Když jej minulý týden Trump jmenoval šéfem amerických tajných služeb, vlastně tím jen přiložil pod kotel. Grenell se totiž odmítl vzdát postu vrcholného diplomata a podrží si obě pozice i po potvrzení nominace v americkém Senátu.

A week after appointment of acting DNI @RichardGrenell, Senate Minority leader Chuck Schumer sends letter asking DOJ to “immediately investigate” Grenell’s foreign consulting work. Source told @CBSNews last week Grenell’s mandate at DNI is to cleanhouse https://t.co/VLS5tVfBlh pic.twitter.com/Bed3lYUVmw