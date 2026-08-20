Poslouchal Hitlera. Němci identifikovali po 56 letech podezřelého z antisemitského útoku

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  12:25aktualizováno  12:25
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Židovský domov pro seniory v mnichovské Reichenbachstrasse po žhářském útoku z...

Židovský domov pro seniory v mnichovské Reichenbachstrasse po žhářském útoku z 13. února 1970, při němž zemřelo sedm lidí. (13. února 1970) | foto:  Heinz Gebhardt, imago stock&peopleČTK

Židovský domov pro seniory v mnichovské Reichenbachstrasse po žhářském útoku z...
Židovský domov pro seniory v mnichovské Reichenbachstrasse po žhářském útoku z...
Židovský domov pro seniory v mnichovské Reichenbachstrasse po žhářském útoku z...
Židovský domov pro seniory v mnichovské Reichenbachstrasse po žhářském útoku z...
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Německá prokuratura identifikovala podezřelého z antisemitského útoku v Mnichově z roku 1970, při němž zahynulo sedm lidí. Tehdy pětadvacetiletý muž patřil ke krajní pravici. Zemřel v roce 2020.

„Nové vyšetřování jasně naznačuje, že je pachatelem tohoto činu,“ uvedla v prohlášení mnichovská prokuratura a městská kriminální policie. Podezřelý byl podle nich posedlý Hitlerem a údajně zapálil pomocí benzinu budovu izraelské obce, kde se mimo jiné nacházel domov pro seniory.

Podle týdeníku Der Spiegel, který podezřelého identifikoval jako Bernda V., šlo o nejhorší útok na židovskou komunitu v historii Spolkové republiky Německo. Prokuratura případ otevřela znovu loni v dubnu. Vyšetřování bylo předtím osm let pozastaveno kvůli nedostatku důkazů.

Mladík poslouchal Hitlerovy projevy a cvičil střelbu v Obersalzbergu, turistickém středisku v bavorských horách, kde měl vůdce nacistického Německa svou letní rezidenci Berghof.

Jako nadšenec do výbušnin navíc v 60. letech zničil v Mnichově dvě telefonní budky a byl za to odsouzen k trestu pro nezletilé.

Vyšetřovatelé sledovali stopy vedoucí k podezřelým už od 70. let. Státní zastupitelství však dodalo, že tento případ nebude možné zcela objasnit. „Nelze jednoznačně prokázat, zda podezřelý jednal sám, nebo v rámci skupiny,“ uvedly orgány. V Německu zároveň nelze stíhat zemřelou osobu a presumpce neviny platí i po smrti.

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