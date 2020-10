Němci zvažují pokuty pro nenosiče roušek. Lidé nerespektují nařízení a hygiena nestíhá trasovat

BERLÍN/PRAHA Prudký nárůst počtu onemocnění covid-19 ve velkých městech vede k zahlcení místních hygienických stanic. Politici nabádají občany, aby nosili roušky.

Podobně jako jinde v Evropě zaznamenalo i Německo během uplynulých dní skokový nárůst nových případů koronavirové nákazy.

Situace se zdá být kritická zejména ve velkých městech. V mnoha z nich překročil počet nových infekcí za posledních sedm dní kritickou hranici 50 na 100 tisíc obyvatel. Po Berlínu a Frankfurtu nad Mohanem nastala takováto situace během víkendu i v Essenu, Kolíně nad Rýnem, Brémách nebo ve Stuttgartu.

„Čísla rostou znepokojivým způsobem, a to tak silně, že nemůžeme zajistit trasování, které je v boji proti šíření pandemie tak důležité,“ uvedl pro televizní stanici ARD Stefan Ehehalt, jenž vede stuttgartskou hygienickou stanici. Kvůli tomu mají být do trasování zapojeni všichni úředníci města. Stuttgart navíc požádal o pomoc armádu.

Vedle toho ovšem byly během víkendu z řady měst hlášeny případy porušování hygienických pravidel přijatých proti dalšímu šíření infekce.

Jedním z ohnisek se stal Berlín, kde začalo platit omezení provozu barů a restaurací. Nově mají mít až do odvolání zavřeno mezi jedenáctou hodinou večerní a šestou hodinou ranní. Policie ale musela na mnoha místech zasahovat, hlavně tehdy, když lidé po uzavření lokálů dál postávali ve skupinkách před podnikem. Podle nového nařízení přitom smí společně na veřejnosti pobývat nejvýše pět lidí.

Institut Roberta Kocha (RKI) uvedl, že v celém Německu v neděli přibylo 3483 nových případů onemocnění covid-19. Nedělní čísla ovšem bývají tradičně nižší, neboť ne všechny hygienické stanice předávají nasbíraná data.

V minulém týdnu zaznamenal RKI několikrát za sebou skokový nárůst infekcí. Ze středy na čtvrtek se jejich počet zvýšil z 2828 na 4058 případů, ze čtvrtka na pátek dosáhl 4516. Minulou sobotu ráno pak konstatoval Institut, který je také poradním orgánem německé vlády, hodnotu 4721, což bylo nejvíc od 16. dubna.

Reprodukční číslo R udávající, kolik dalších lidí se může nakazit od jednoho člověka, se v Německu během uplynulého víkendu pohybovalo okolo 1,42. Z pohledu hygieniků je přitom problematické, překročí-li hodnotu 1.

Budou platit odmítači roušek pokutu 250 eur?

Vzhledem k výrazně rostoucím počtům nově nakažených vyzvala řada politiků německou veřejnost, aby dodržovala hygienická nařízení.

„Pomalu to začíná být nebezpečné,“ řekl bavorský premiér Markus Söder pro nedělní vydání německého listu Frankfurter Allgemeine Zeitung. V rozhovoru pro deník Bild pak navrhl, aby byla na území celého Německa zavedena jednotná pokuta ve výši 250 eur (zhruba 6800 korun) pro ty, kdo si odmítají chránit ústa a nos. V Bavorsku je již tato částka vymáhána. Podle Söderova názoru je nejvyšší čas něco udělat. „Pokud budeme až příliš dlouho váhat, hrozí nebezpečí, že se podruhé všechno uzavře,“ doplnil.

Podobně apeloval na spoluobčany i jeho kolega z Bádenska-Württemberska Winfried Kretschmann. Lidé by podle něj neměli dělat všechno, „co je ještě dovoleno“. „Nikdo teď přece nemusí u sebe doma nebo v restauraci pořádat oslavy nebo párty. Do práce nebo do školy je ale třeba chodit stále,“ citují agentury politika za stranu Zelených.

Kvůli zhoršující se situaci jednala minulý týden s primátory jedenácti největších měst i kancléřka Angela Merkelová. Dohodli se, že pokud by u nich přesáhl týdenní počet nově nakažených na 100 tisíc obyvatel 35 případů, budou k nim vysláni odborníci RKI a německé armády. Má se tak předejít situaci, že by byla překonána hodnota padesáti případů.