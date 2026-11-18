„Účet existuje od 1. září 2015, tedy už něco přes rok. Aktivita na účtu není věrohodná. Vklady na účet mají údajně pocházet od rodičů a přátel. Ve skutečnosti jsou však patrné pravidelné vklady od Jána Hrinka ze Slovenska a Nataši Čurillové z Německa, které nikdy nebyly použity na běžné studentské účely (například nákupy, nájem, školné a podobně),“ popsal nejmenovaný zaměstnanec Deutsche Bank.
A to v interních dokumentech, které bance unikly na veřejnost a jež kromě českého portálu Investigace.cz mají k dispozici novináři z padesáti dalších zemí světa. Mezi miliony souborů jsou mimo jiné i rutinní analýzy klientských účtů. Právě v jedné z nich došli pracovníci německé banky k závěru, že Fico mladší nevyužívá svůj studentský účet tak, jak by čekala.
Michal Fico si účet založil v době, kdy se po ukončení univerzity v Bratislavě rozhodl vystudovat roční program na Munich Business School, soukromé obchodní vysoké škole v Mnichově. Z účtu ovšem téměř vůbec nevybíral peníze a platby přicházely jen od zmíněných dvou lidí.
Kromě negativního hodnocení tak banka přikročila ke zrušení účtu a „vzhledem k nedostatečné transparentnosti tohoto vztahu a s ním spojenému riziku“ i oznámení celé záležitosti úřadům. Těm podala hlášení o podezření z praní špinavých peněz.
Toto všechno se stalo v roce 2016, kdy byl Fico starší potřetí premiérem a kdy jeho vláda vypomohla rodině Čurillové. Její otec, Miloslav Čurilla, je předsedou představenstva ve slovenských papírnách Mondi, které spoluvlastní česká firma ECO-INVESTMENT. Ta je zase spojená s podnikatelem Milanem Fiľem, jenž údajně patří mezi mecenáše vládní strany Směr-SD.
Ve chvíli, kdy se papírny dostaly do problémů, Ficova vláda přispěchala s obrovskými daňovými úlevami, které je zachránily. Naposledy právě i v roce 2016. Ficův syn si později Čurillovou vzal a manželi jsou dodnes.
Druhý zmíněný plátce Hrinko byl zase spolužákem Michala Fica na Ekonomické univerzitě v Bratislavě, jehož si premiér Fico „vytáhl“ na Úřad vlády. Dnes Hrinko zastává funkci státního tajemníka na ministerstvu školství. Proč a za co Ficovu synovi platil, není jasné.
Přes syna jsem měl prát stovky eur? ptá se Fico
Portál Investigace.cz dodává, že na účet vedený v německé bance chodily jen nízké, několikaseteurové částky. Není ani známo, jak velkou částku tam Fico mladší „našetřil“. Přesto to Deutsche Bank stačilo k tomu, aby účet zrušila. Mimo jiné i proto, že se jeho vlastník mezitím z Mnichova vrátil na Slovensko. Dnes je jediným jednatelem firmy Agentúra Smer, která patří pod Směr-SD a od níž na odměnách dostal desítky tisíc eur.
Slovenský premiér to obhajoval a tvrdil, že společnost nebere žádné peníze od státu. „Nenajdete tam ani zrnko pochybení. Je to čisté jako oko Boží,“ vzkázal Fico. Jeho blízký spolupracovník a ministr obrany Robert Kaliňák pak prohlásil, že jsou to stranické peníze, byť původem také od státu. „To už jsou prostředky strany Směr, dochází k jejich transformaci,“ řekl.
Kromě Agentúry Smer Fico mladší v minulosti pracoval i v české společnosti ČEZ a coby společník působí v několika dalších firmách. Třiatřicetiletý podnikatel už si v Bratislavě pořídil dva luxusní byty, oba navíc bez hypotéky. Ani na jeden si přitom podle výpočtů slovenských médií nemohl vydělat. Ke svému majetku se však nevyjadřuje a investigativcům neodpověděl ani na otázky ke zrušenému účtu v Německu.
Ke zjištění už se nicméně vyjádřil Fico starší a všechno popřel. Video na Facebooku uvedl titulkem „Lež od A do Z“. „Přes syna jsem měl prát špinavé peníze. Jako obvykle je zase všechno úplně jinak. Toto tvrzení má stejnou hodnotu jako tvrzení (expremiéra Igora) Matoviče, že mám na Belize účet s 800 miliony dolarů. Takto bude vypadat kampaň proti mně a Směru,“ říká premiér s tím, že jde o „samou vymyšlenou špínu“.
Vysvětluje, že Čurillová s jeho synem v Mnichově bydlela a posílala mu tak jen peníze na nájem. Synův kamarád Hrinka si prý zase s Ficem mladším pouze vyrovnával účty. „Bavíme se dohromady o stovkách eur měsíčně. Jako předseda vlády jsem byl opravdu v roce 2015 odkázaný na to, aby mi syn pral stovky eur měsíčně,“ říká Fico ironicky a tvrdí, že pravda není ani to, že byl účet jeho syna v roce 2016 zrušen. Nadále prý existuje a v roce 2020 na něm bylo něco přes 590 eur. „V těchto hodinách syn komunikuje s bankou,“ dodává Fico.