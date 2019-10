Německá aktivistka, tzv. ‚graffiti babča‘, dostala pokutu za přemalování nacistických sloganů

Frankfurt nad Mohanem Známá třiasedmdesátiletá aktivistka Irmela Mensah-Schrammová dostala od soudu v Durynsku pokutu za to, že přemalovala neonacistické slogany. Lidé se proti tomuto rozhodnutí bouří i proto, že pokuta ve výši 300 eur (přes 7500 korun) jí byla udělena ve stejný den, kdy proběhl antisemitský útok ve městě Halle.

Žena přezdívaná „Graffiti babča“ je v Německu známá už desítky let svým specifickým stylem boje proti neonacismu a ultrapravicovým stranám. Přemalovává totiž slogany na veřejně dostupných místech například srdíčky, ale i dalšími symboly lásky a míru. Zároveň také strhává xenofobní plakáty a vůbec se angažuje v tom, aby se veřejně nešířila nenávist.

Ve čtvrtek však podle Deutsche Welle dostala pokutu za ničení soukromého majetku. Nešlo sice o první právní spor, v němž byla zainteresována, ale teď poprvé rozhodl soudce v její neprospěch. Podle veřejnoprávní stanice Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) byla Mensah-Schrammová souzena za přečin, jehož se měla dopustit loni v prosinci ve městě Eisenach v centrální části Německa.

Měla údajně zamalovat nápis „NS Zone“, tedy zóna nacionálních socialistů, což je v podstatě delší označení pro nacisty. Přes nápis nakreslila velké srdce a obdobně to udělala na třech dalších místech ve městě. Od soudu za to podle MDR dostala pokutu ve výši 300 eur a musí zaplatit výdaje za projednání případu. Už dříve dle svých slov odmítla nabídku soudce, že by se mohla vyhnout soudu, kdyby darovala 500 eur některé z neziskových organizací. „Otevřeně bych tím přiznala, že jsem udělala něco špatného.“ uvedla. „A to se nestalo,“ dodala přesvědčeně.

Němci své rozhořčení dávají hojně najevo na sociálních sítích i proto, že verdikt přišel ve stejný den, kdy útočník ve městě Halle zabil dva lidi a dle svého manifestu chtěl primárně zabíjet Židy. „Německo bojuje proti krajní pravici,“ napsal na Twitter sarkasticky jeden z uživatelů.

Mensah-Schrammová ani po potrestání nevykazuje známky toho, že by chtěla ve své činnosti přestat. Pokud byl prý její čin zločinem, tak „by se ráda stala recidivistkou“.