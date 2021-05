Německá Levice oznámila své lídry pro volby v září, volební průzkumy jí moc šancí na úspěch nepřisuzují

Berlín Německou postkomunistickou Levici povedou do zářijových parlamentních voleb spolupředsedkyně strany Janine Wisslerová a spolupředseda poslanecké frakce Dietmar Bartsch. V pondělí to oznámilo vedení Levice. Bartsch již stranu do parlamentních voleb vedl před čtyřmi roky, kdy získala podporu 9,2 procenta voličů. Volební průzkumy nyní levicové straně předpovídají výrazně horší výsledek, a to na úrovni šesti či sedmi procent.

Brazilský prezident pogratuloval policii za zásah, při kterém zemřelo 28 lidí Bartsch spoluřídí poslaneckou frakci Levice ve Spolkovém sněmu od roku 2015. Tehdy stál v čele frakce se Sahrou Wagenknechtovou, kterou v roce 2019 nahradila Amira Aliová. Volebním lídrem byl Bartsch již v parlamentních volbách v roce 2017, kdy ho strana vybrala do vedoucího dua společně s Wagenknechtovou.

Bartsch je označován za pragmatika, protože by souhlasil se vstupem do vládní koalice, pokud by to volební výsledky umožnily. Pro účast ve vládě je i Wisslerová, která je ve vedení strany od letošního února. Wisslerová, která je řazena k levicovějšímu spektru strany, zároveň odmítá odklon od základních postojů Levice. Je zejména proti zahraničním vojenským misím německé armády a proti vývozu zbraní. Téma vstupu do vlády je pro Levici aktuální, protože podle analytiků by po volbách mohla vzniknout vláda složená ze Zelených, sociálních demokratů (SPD) a Levice. Tato zeleno-červeno-rudá koalice by mohla být variantou kabinetu Zelených, SPD a liberálů (FDP), kterou komentátoři často zmiňují. Bartsch v pondělním projevu prohlásil, že volebním cílem Levice je udržet a posílit německý sociální systém. Zaměřit se chce zejména na zajištění blaha dětí, neboť podle něj jich je v Německu chudobou ohroženo několik milionů. Bartsch věří, že nadcházející volby budou pro Levici úspěšné. „Chceme dvouciferný výsledek,“ řekl. Aktuální průzkumy ale straně příliš nadějí na lepší volební výsledek než v roce 2017 nedávají. Sondáž agentury Kantar pro nedělník Bild am Sonntag počítá pro Levici se sedmi procenty hlasů. Lídrem této ankety zůstávají Zelení s 26 procenty následovaní konzervativní unií CDU/CSU dosluhující kancléřky Angely Merkelové. Unii podpořilo 23 procent respondentů, což je nejméně v historii tohoto průzkumu. SPD předpovídá Kantar 16 procent a populistické Alternativě pro Německo (AfD) deset procent. K podobnému výsledku dospěl i průzkum Trendbarometer televizí RTL a n-tv. Hlavní silou se stali Zelení s 28 procenty, druhá skončila konzervativní unie CDU/CSU s 23 procenty následovaná sociálními demokraty se 14 a liberály s 12 procenty. Levici v Trendbarometeru podpořilo šest procent respondentů a AfD deset procent.