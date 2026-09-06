Úspěch AfD vyhnal Němce do ulic, protestovali v Berlíně, Frankfurtu i Mohuči

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  22:18
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Protestujíc proti AfD drželi transparent s nápisem „Antisociální, fašističtí,...

Protestujíc proti AfD drželi transparent s nápisem „Antisociální, fašističtí, hloupí!!!“ ve Frankfurtu nad Mohanem. (6. září 2026) | foto: AP

Po prvních výsledcích voleb v Sasku-Anhaltsku vyšli někteří odpůrci AfD do ulic...
Odpůrci AfD v Magdenburgu protestují proti volebnímu úspěchu této strany. (6....
Po prvních výsledcích voleb v Sasku-Anhaltsku vyšli někteří odpůrci AfD do ulic...
Po prvních výsledcích voleb v Sasku-Anhaltsku vyšli někteří odpůrci AfD do ulic...
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V několika německých městech se po volbách v Sasku-Anhaltsku konaly demonstrace proti Alternativě pro Německo (AfD). Strana, kterou sasko-anhaltská tajná služba vede od roku 2023 jako prokazatelně pravicově extremistickou, vyhrála podle prognóz hlasování s více než 44 procenty hlasů.

Zhruba 2500 lidí se sešlo na demonstraci ve Frankfurtu nad Mohanem, několik stovek lidí proti AfD protestovalo v Berlíně, další lidé v Mohuči. Požadovali mimo jiné zahájení procesu, který by mohl vést k zákazu AfD. Berlínská demonstrace se uskutečnila pod heslem „Na obranu demokracie! - Zákaz AfD nyní!“. Další demonstrace by se v hlavním městě měla u Braniborské brány konat v pondělí.

Lídr AfD Ulrich Siegmund hovoří ve štábu strany po zemských volbách v Sasku-Anhaltu v Magdeburku. (6. září 2026)
Spolupředsedkyně německé levicové strany Die Linke, Ines Schwerdtnerová, sleduje vyhlášení výsledků exit pollů v Sasku-Anhaltsku. (6. září 2026)
Předseda vlády země Sasko-Anhalt za CDU a hlavní kandidát Křesťanskodemokratické unie (CDU) Sven Schulze po zveřejnění předběžných výsledků zemských voleb v Sasku-Anhaltu. (6. září 2026)
Německo očekává prudký nárůst preferencí AfD v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. Na snímku je volební štáb AfD. (6. září 2026)
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AfD podle prognóz v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku zvítězila. Dostala přes 44 procent hlasů, zřejmě ale nezíská většinu v zemském sněmu. Nebude tak moci sestavit jednobarevnou vládu, jak si původně přála.

Žádost o zákaz strany může v Německu podat vláda, Spolkový sněm nebo Spolková rada, která zastupuje zájmy jednotlivých spolkových zemí. Rozhoduje o ní Spolkový ústavní soud, který se zabývá tím, zda strana vystupuje „agresivně bojovným“ způsobem proti ústavě. Nedávno zveřejněný odborný posudek konstatoval, že návrh na zákaz strany by měl u ústavního soudu naději na úspěch.

V dějinách spolkové republiky byly zakázány jen dvě strany, obě v 50. letech. V roce 1952 ústavní soud zakázal Socialistickou říšskou stranu (SRP), která se sama považovala za nástupkyni nacistické strany NSDAP.

V roce 1956 pak byla zakázána Komunistická strana Německa (KPD). V roce 2003 a 2017 selhaly pokusy o zákaz neonacistické Národnědemokratické strany Německa (NPD). Předloni ale NPD, která mezitím změnila název na Die Heimat (Vlast), přišla po rozhodnutí ústavního soudu o možnost dostávat státní finanční podporu. Strana nicméně vzhledem ke slabým volebním výsledkům už od roku 2021 žádné peníze od státu ani nepobírala.

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