Německá policie provádí razie u islámských radikálů, kteří mohli být napojeni na útočníka z Vídně

Berlín Policie v pátek ráno na několika místech v Německu provedla razie u osob, které eviduje jako islámské radikály a u kterých zjistila vazby na teroristu z Vídně. Akce se uskutečnila jen den poté, co šéf Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV), tedy německé civilní rozvědky, Thomas Haldenwang varoval před teroristickou hrozbou v Německu.

Spolkový kriminální úřadu (BKA) podle médií prohledal byty několika radikálů, mimo jiné čtyř mužů z Osnabrücku, Kasselu a okresu Pinneberg u Hamburku, se kterými by útočník z Vídně zřejmě v kontaktu. O vazbách dostaly německé úřady informace podle všeho od rakouských vyšetřovatelů. Za atentátníka z Vídně, který útočil sám, je považován Kujtim Fejzulai, který se narodil v Rakousku a který má kořeny v albánské menšině v Severní Makedonii.



Němečtí vyšetřovatelé nyní zjišťují, zda se radikálové v Německu na vídeňském útoku či na přípravě podobných akcí podíleli či zda o útoku předem věděli. Prozatím ale podle prokuratury nebyl nikdo obviněn. Der Spiegel s odvoláním na své zdroje napsal, že dva radikálové z Osnabrücku v červenci Fejzulaie navštívili a několik dní strávili v jeho vídeňském bytě. O této schůzce rakouské bezpečnostní úřady věděly.

Další z radikálů, kterému je 22 let, pak ve Vídni nějakou dobu žil, ale nedávno se vrátil do Německa. Tento muž se podle Der Spiegelu snažil připojit k teroristickému hnutí Islámský stát (IS), na cestě do Sýrie byl ale zadržen v Bulharsku. Soud v Hamburku mu následně uložil podmínečný trest.

Fejzulai, kterého rakouská policie při útoku zastřelila, byl odsouzen v dubnu 2019 kvůli teroristickému spolčení poté, co se pokusil odcestovat do Sýrie, aby se tam připojil k IS. Už na začátku prosince byl ovšem podmíněně propuštěn a povinně se účastnil deradikalizačního programu. Organizace Neustart, která program organizovala, ho ale nikdy za napraveného nepovažovala.