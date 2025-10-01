Německá policie zatkla tři údajné členy Hamásu. Kupili zbraně a chystali útok

Při zadržení mužů policie našla také vícero pistolí a značné množství munice, které nejpozději od léta letošního roku sháněli z Německa pro Hamás. „Zbraně měly posloužit Hamásu k vražedným útokům na izraelská nebo židovská zařízení v Německu,“ uvedlo v tiskové zprávě nejvyšší státní zastupitelství.
Server magazínu Spiegel doplnil, že policie muže zadržela, když se v Berlíně sešli k předání zbraní. Nedlouho poté policisté prohledali také nemovitosti v Lipsku a v Oberhausenu, který leží v Severním Porýní-Vestfálsku.
Ve čtvrtek podezřelí stanou před soudcem, který rozhodne, jestli půjdou do vazby. Podle Spiegelu je mužům 36, 43 a 44 let. Jeden je Němec libanonského původu, další rodilý Libanonec, jehož státní občanství není zřejmé, a poslední Němec původem ze Sýrie.