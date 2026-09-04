Německo šetří další sabotáž. Má dopis, kterým se kdosi hlásí k odpovědnosti

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  9:55aktualizováno  9:55
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Německá policie řeší nález podezřelého předmětu v blízkosti rozvodny v...

Německá policie řeší nález podezřelého předmětu v blízkosti rozvodny v Dormagenu, který leží mezi Kolínem a Düsseldorfem. (3. září 2026) | foto: DPA, Jan OhmenČTK

V rozvodně v Bergheimu na západě Německa někdo úmyslně způsobil zkrat. Policie...
V rozvodně v Bergheimu na západě Německa někdo úmyslně způsobil zkrat. Policie...
V rozvodně v Bergheimu na západě Německa někdo úmyslně způsobil zkrat. Policie...
V rozvodně v Bergheimu na západě Německa někdo úmyslně způsobil zkrat. Policie...
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Kolemjdoucí v západoněmeckém Dormagenu ve čtvrtek nahlásil podezřelý předmět na elektrické stanici. Policie později informovala, že nález vyšetřuje jako sabotáž. Mluvčí policie v Kolíně nad Rýnem řekl, že vyšetřovatelé mají dopis, kterým se kdosi hlásí k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné dva útoky na elektrické rozvodny.

Nejnovější incident se stal v Dormagenu mezi Kolínem nad Rýnem a Düsseldorfem. Na podezřelý předmět, který policie ve čtvrtek označila za možné odpalovací zařízení, upozornil kolemjdoucí. Zásobování elektrickou energií narušeno nebylo, ohlášeny nebyly ani žádné škody.

Podle agentury DPA policie pátrá po muži z Gevelsbergu v Severním Porýní-Vestfálsku, který údajně napsal dopis, v němž se hlásí k odpovědnosti za útoky na rozvodny. „Zda se skutečně jedná o podezřelého nebo o někoho, kdo se chce svézt na vlně pozornosti, musíme prověřit,“ uvedl policejní mluvčí. Na základě informací v dopise policie prověřuje také elektrickou stanici ve Weisweileru u Cách a v Ganderkesee nedaleko Oldenburgu.

Německá média píší o tom, že v dopise je jako důvod útoků zmíněn boj proti fosilním palivům a společnostem, které je využívají. Policie obsah dopisu nekomentovala.

V úterý se cílem sabotáže stala rozvodna v Bergheimu nedaleko Kolína nad Rýnem, kde policie nalezla odpalovací zařízení a pyrotechniku.

Cílem útoku se v úterý stala i rozvodna poblíž elektrárny Jänschewalde v Braniborsku, na kterou pachatel či pachatelé zaútočili objekty domácí výroby, které se podobaly silvestrovským raketám. Vyšetřovatelé doposud našli více než desítku takových objektů.

1. září 2026

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