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Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky pro podezření ze špionáže

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  10:30aktualizováno  10:30
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August Hanning (2. října 2015) | foto: Profimedia.cz

Německá policie ráno zadržela bývalého šéfa rozvědky BND Augusta Hanninga pro podezření ze špionáže. Zadržela také jeho někdejšího spolupracovníka.

Rozhlasové stanice WDR, MDR a list Süddeutsche Zeitung uvádějí, že Hanning je podezřelý, že nejméně v jednom případě vypracoval bezpečnostní analýzu pro cizí zpravodajskou službu. Nešlo podle nich o Rusko.

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