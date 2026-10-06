Rozhlasové stanice WDR, MDR a list Süddeutsche Zeitung uvádějí, že Hanning je podezřelý, že nejméně v jednom případě vypracoval bezpečnostní analýzu pro cizí zpravodajskou službu. Nešlo podle nich o Rusko.
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Rozhlasové stanice WDR, MDR a list Süddeutsche Zeitung uvádějí, že Hanning je podezřelý, že nejméně v jednom případě vypracoval bezpečnostní analýzu pro cizí zpravodajskou službu. Nešlo podle nich o Rusko.
Připravujeme podrobnosti...
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