Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Muž v Německu při kontrole zbraní zastřelil dva úředníky. Policie jej zadržela

Autor: ,
  7:17
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fotogalerie4

V Bernagau v Horním Falcku po několika výstřelech se rozpoutala rozsáhlá policejní akce. Podle informací policejního mluvčího Michaela Zaschky byli dva lidé těžce zraněni. (8. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Německá policie v noci na dnešek zadržela muže, který ve čtvrtek v bavorské obci Berngau zastřelil dva úředníky při kontrole zbraní. Šedesátiletý podezřelý byl při zásahu postřelen do nohy.

Podle agentury DPA to uvedla mluvčí policejního ředitelství. K motivu činu zatím policie žádné informace nesdělila.

Oběťmi jsou 54letá pracovnice a 45letý pracovník zemského okresu Neumarkt v Horní Falci. Měli mimo jiné zkontrolovat, zda muž své zbraně řádně uchovává. První zprávy hovořily o jednom mrtvém a jedné těžce zraněné ženě; ta však svým zraněním později podlehla.

První tísňová volání přišla kolem 14:00, místní obyvatelé policii nahlásili střelbu. Muž se následně zabarikádoval v domě. Policie dům obklíčila a obyvatele obce vyzvala, aby neopouštěli své domovy. Na místě zasahovala zvláštní jednotka, obrněné vozidlo i policejní vrtulník. Podle dřívějších informací bylo v obci s asi 2600 obyvateli nasazeno na 150 policistů.

Policisté s mužem dlouho do noci jednali po telefonu a snažili se ho přesvědčit, aby se vzdal. Ten však trval na tom, že se nevzdá bez odporu. „Nakonec byl proveden zásah, včetně použití výbušnin,“ sdělil DPA policejní mluvčí. „Při něm byl 60letý podezřelý střelec lehce zraněn střelami do nohy.“ Podezřelý je nyní v péči lékařů.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Muž v Německu při kontrole zbraní zastřelil dva úředníky. Policie jej zadržela

V Bernagau v Horním Falcku po několika výstřelech se rozpoutala rozsáhlá...

Komunální volby 2026: Kdo kandiduje v Karlových Varech

Vřídelní kolonáda Karlovy Vary

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Volby 2026: Obce nově hlásí některé členy volebních komisí. Koho se to týká

Ilustrační snímek

Komentář

Prezident je nahý, ale má přilbu. Proč Pavlovi příznivci tak těžko snášejí jeho volební přešlap

Prezident Petr Pavel je velký motoristický nadšenec a příznivec nejen aut, ale...

Vzácná shoda v předvolební debatě: Pavla kvůli neúčasti v hlasování kritizují všichni

Zástupci nejsilnějších stran a hnutí diskutují v předvolební Superdebatě České...

Další oběť sucha. Hladina Bodamského jezera klesla, lodě po něm přestaly plout

ilustrační snímek

Drama v Praze vyhrála Kometa. Sparta fantasticky srovnala, radost jí vzal Leino

Hokejisté Komety se radují z branky proti Spartě.

Z umělé inteligence je zakázané sousloví. Kdo ho použije, je nepřítel, varuje Trump

Americký prezident Donald Trump při setkání s nejvýznamnějšími představiteli...

Poslední slovo

O volbách a jiných podstatných jménech pomnožných

Karel Oliva

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

USA neobnoví útoky na Írán před volbami do Kongresu, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump během předvolebního shromáždění v Pinnacle Bank...

Něco osvobozujícího. Co sleduje Švédská akademie udělením Nobelovy ceny za literaturu Anne Carsonové?

Kanadská básníčka Anne Carsonová získala Nobelovu cenu za literaturu pro rok...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.