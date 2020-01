Německá veřejnoprávní stanice lituje písně ‚Moje babička je stará ekosvině‘

KOLÍN NAD RÝNEM Veřejná vystoupení dětských pěveckých sborů zpravidla nikdy příliš vášní nevyvolávají. Naopak platí, že čím menší děti jsou, tím jsou jejich představení považována za roztomilejší.

Dětský sbor německé regionální veřejnoprávní stanice WDR ovšem se svým vystoupením nedávno narazil. Jeho sbormistr Željo Davutović přezpíval se svěřenci klasickou dětskou písničku původně pojednávající o odvážné babičce, která jezdí na motorce.



Nový text ale budí již řadu dní emoce v německém veřejném prostoru. Devadesátivteřinové video na facebookovém profilu stanice muselo být kvůli řadě protestů staženo.

Ve změněném textu se mimo jiné píše: „Moje babička si každý den upeče kotletu, protože maso ze supermarketu skoro nic nestojí. Moje babička už teď nelítá letadlem, už se polepšila a namísto toho teď jede desetkrát do roka na plavbu lodí.“ Celé to pak vrcholí slokou: „Moje babička jezdí v SUV k doktorovi a přitom přejede dva dědoušky s chodítky,“ po čemž pak následuje: „Moje babička je stará ekosvině.“

Satira, kterou nikdo nepochopil

Co bylo původně zamýšleno jako parodie a satira na aktuální celosvětovou debatu o záchraně klimatu, ovšem narazilo na nepochopení a kritiku.

Zmíněné video bylo sice již krátce po uveřejnění smazáno, avšak počet negativních reakcí a komentářů přesáhl hranici 15 tisíc. Většina z diskutujících vyčítala šéfovi sboru, že zesměšňuje starou generaci a ještě k tomu zneužívá malé děti.

Kriticky se vyjádřil i místní křesťanskodemokratický premiér v Severním Porýní–Vesfálsku Armin Laschet. „Debatu o nejlepší ochraně klimatu hrotí někteří stále víc do polohy konfliktu mezi generacemi,“ uvedl ministerský předseda s tím, že prý není přípustné, aby dospělí zneužili dětí jako nástroje pro prosazení svých cílů. Jiný politik, člen liberálních Svobodných demokratů (FDP) Thomas Nückel, který je členem rady dohlížející na činnost WDR, uvedl, že snaha využít dětí k poučování ostatních je úplně „mimoňská“.

WDR sídlící v Kolíně nad Rýnem je jednou z největších regionálních stanic v Německu. Její šéf Tom Buhrow se již omluvil s tím, že prý bylo hrubou chybou něco takového vůbec pouštět do éteru. Jeho stanice prý nechce společnost rozdělovat, nýbrž spojovat, uvedl Buhrow s tím, že prý sám má 92letého otce, který není „ekosviní“ a je na něj hrdý.

Minulou sobotu večer pak WDR dokonce kvůli celé aféře upravila svůj aktuální program a přišla s mimořádným vysíláním. Během pořadu si odpovědní programoví ředitelé veřejně sypali popel na hlavu a snažili se uklidnit emoce. I oni se ještě jednou omluvili a slovo „ekosvině“ označili za naprosto nevhodné.

Za celý počin se pak kál i sbormistr Željo Davutović. „Jako hudebník, který se na tom podílel, bych se chtěl omluvit všem, kteří se i přesto, že to bylo označeno jako satira, cítili dotčeni,“ reagoval na webových stránkách svého souboru.

Dětem prý bylo předem vysvětleno, co je cílem parodie: Vzít si pomocí humorného textu na mušku konflikt mezi zástupci mladé a starší generace. Sbormistr také uvedl, že sbor prý má zkušenosti s četnými vystoupeními v domovech důchodců a dosud si nikdo na to, co děti zpívaly, nestěžoval.