Německá vláda plánuje zpřísnit opatření, před Vánoci chce zavřít většinu obchodů

Berlín V Německu by se měly už ve středu zavřít obchody, které prodávají jiné než nezbytné zboží. Podle agentury Reuters to vyplývá z vládního návrhu opatření proti šíření koronaviru před nedělním jednáním kancléřky Angely Merkelové s premiéry spolkových zemí. Většina německých obchodů by podle návrhu zůstala zavřená do 10. ledna. Chystá se také například uzavření škol.

Počet potvrzených případů covidu přesáhl v USA 16 milionů, Německo hlásí přes 20 tisíc nově nakažených Spolková vláda i mnohé zemské vlády se v posledních dnech vyslovily pro výrazné zpřísnění restrikcí už před Vánocemi. Kvůli nepříznivému epidemickému vývoji začaly jednotlivé spolkové země na vlastní pěst zpřísňovat opatření proti šíření koronaviru a na nedělním setkání předsedů zemských vlád s kancléřkou chtějí jednat o nových opatřeních na celostátní úrovni.

V Německu přitom v poslední době stále rychleji přibývá nakažených. Ve čtvrtek jich bylo 29 875, což je nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie. Ve čtvrtek také zemřelo rekordních 598 infikovaných. Koronavirus Sledovat další díly na iDNES.tv Podle agentury Reuters, která má vládní návrh k dispozici, by podle představ spolkové vlády měly zůstat v daném období otevřené pouze nezbytně důležité obchody, jako jsou supermarkety a drogerie nebo také banky.

Zavřít by se podle návrhu měly také školy a zaměstnavatelé mají být požádáni, aby pozastavili činnost nebo umožnili práci z domova. Německo je v částečné uzávěře už šest týdnů. Zavřené jsou bary či restaurace, obchody a školy zatím nikoli.