Německé Hanau si připomnělo oběti nedávného teroristického útoku. Na pietní akci promluvil prezident i pozůstalí

Berlín Oběti střelce z německého Hanau byly mnohem více než jen to, co v nich viděl útočník, byly našimi spoluobčankami a spoluobčany, řekl ve středu německý prezident Frank-Walter Steinmeier při oficiální smuteční akci za devět obětí 43letého pravicového extremisty. Útočník v tomto hesenském městě vraždil před dvěma týdny. Připomenout si mrtvé, kteří měli migrační kořeny, ve středu do Hanau přišly přes dva tisíce lidí.

„’Tento útok byl útokem na nás všechny.’ Tak se pravidelně po hrozných událostech jako té z Hanau snažíme vyjádřit naši solidaritu s oběťmi,“ uvedl Steinmeier. „V posledních dnech mi někteří z vás, zasažených, příbuzných hlasitě odporovali. Ne, nebyl to útok proti nám všem. Byl to útok proti těm, kdo mají tmavé vlasy, kdo mají zahraniční jméno, kdo mají jiné náboženství,“ poznamenal.



„Nevím, jaký to je pocit, být v každodenním životě vylučován,“ připustil s tím, že jako muž s bílými vlasy a bílou kůží nemusí dokazovat, že do spolkové republiky patří. „(Nevím), jak znepokojující to je, celý život bojovat za to konečně být součástí,“ řekl také Steinmeier.

Zdůraznil, že společnost musí bojovat proti zjednodušujícímu dělení na „my“ proti „nim“. „Protože to je logika teroru. To je logika nenávisti. Lidi tlačit do skupin. Redukovat je na jejich původ, jejich náboženství nebo barvu kůže. Vzít jim jejich jedinečnost,“ uvedl čtyřiašedesátiletý politik.



Smuteční akce, na níž promluvili i pozůstalí obětí, se zúčastnila také kancléřka Angela Merkelová. Na hlavním náměstí 94tisícového města se zatím shromáždily asi dva tisíce lidí, aby si také připomněly oběti.

V Hanau 19. února pozdě večer útočil Tobias Rathjen, který z pravicově rasistické motivace zastřelil devět lidí. V noci na 20. února ho pak policie v jeho bytě nalezla mrtvého spolu s jeho mrtvou 72letou matkou.