Německé Zelené dehonestovaly falešné plakáty. Strana viní z útoku identitáře

„Smrt bílému, německému muži“ a „bojovat proti náckům všemi prostředky“. Tyto texty se objevily v minulých dnech na dvou plakátech vylepených na kontaktní kanceláři německých Zelených v bavorském městě Donauwörth. Na první pohled vypadaly velmi autenticky: Vpravo dole bylo uvedeno charakteristické slunečnicové logo, i odstíny použitých barev byly přesně takové, jaké bývají obvykle na reklamních materiálech strany.

Ve skutečnosti se ale jednalo o podvrhy. Někdo vylepil plakáty na výlohu kanceláře, zřejmě s cílem stranu zdiskreditovat. Záběry se totiž rychle začaly šířit po internetu, na konspiračních webech i sociálních sítích. Protože nebylo z fotek zřejmé, že se jedná o podvrhy, byly reakce řady uživatelů velmi drsné. Sahaly od požadavku na okamžité sledování Zelených pro podezření, že páchají protiústavní činnost, až po vyhrožování fyzickým násilím jejím politikům.

Jak uvedl server Donau-Ries-Aktuell, telefon místní poslankyně bavorského zemského sněmu za Zelené Evy Lettenbauerové se od té doby nezastavil. Musela reagovat na desítky telefonátů novinářů, především ale příznivců strany. A všem musela vysvětlovat, že se jedná o podvrh. Podala také okamžitě trestní oznámení proti neznámému pachateli. Zároveň odstartovala snahu zamezit tomu, aby se fotky s plakáty dál šířily po internetu bez doplňující informace, že jde o falešné zprávy.

Policie, která začala případ vyšetřovat, vidí za plakáty politický motiv. Podle vyjádření jejího mluvčího by tím mohla být naplněna skutková podstata šíření rasové nebo politické nenávisti.

Samotní Zelení mezitím přišli s hypotézou, že kontroverzní plakáty mohl vylepit někdo z okruhu takzvaného identitárního hnutí. Mezi prvními, kdo fotky plakátů zveřejnil, byla totiž facebooková stránka „Reconquista Nordschwaben“ („Rekonkvista Severní Švábsko“), a to s titulkem „Zelení vstoupili autenticky do kampaně před volbami do Evropského parlamentu 2019“.

Nečekaná podpora

Identitáři, kteří odmítají multikulturní společnost a migraci, ale například na rozdíl od pravicových extremistů tak činí nenásilnou cestou, se prý snažili již v minulých měsících Zelené různými způsoby dehonestovat.

Nečekanou podporu získali Zelení od poslance bavorského parlamentu za pravicovou Alternativu pro Německo (AfD) Ulricha Singera. „Je to naprosto nechutné a nemá to co hledat při politickém souboji,“ prohlásil politik strany, jejíž někteří členové mají k identitárnímu hnutí blízko. Singer dodal, že ho prý už kvůli tomu kontaktovala řada lidí, přestože muselo být u plakátů každému jasné, že jde o podvrh.