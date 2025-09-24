Afghánci migrují do Německa v pohodlí letadel. Vymohli si to u soudu

  18:24aktualizováno  18:24
Do Německa ve středu dorazila další skupina Afghánců, kteří získali víza navzdory tomu, že současná spolková vláda letos v květnu program jejich přijímání zastavila. Skupina 28 afghánských uprchlíků, kteří si víza vymohli prostřednictvím soudních řízení, přiletěla odpoledne na letiště v Hannoveru.
Skupina afghánských uprchlíků, kteří si německá víza vymohli prostřednictvím soudních řízení, přiletěla na letiště v Hannoveru. (24. září 2025) | foto: CTK / DPA / Michael Matthey ČTK

Podle nevládní organizace Kabul Luftbrücke (Kábulský vzdušný most), která Afgháncům pomáhá v soudních řízeních, tvoří tuto skupinu uprchlíků pět mužů, deset žen a 13 dětí.

Přiletěli z Pákistánu, kde nyní čeká na cestu do Německa více než 2000 Afghánců, jimž německé úřady slíbily status uprchlíka před nástupem vlády kancléře Friedricha Merze.

Jeho vláda zpřísnila imigrační politiku i vzhledem k vzestupu krajní pravice a po několika útocích v Německu spáchaných cizinci.

Několik Afghánců čekajících na vyřízení soudních řízení německými úřady bylo v Pákistánu už zatčeno a deportováno do vlasti, kde jim přitom hrozí represe od vládnoucího radikálně islamistického hnutí Tálibán.

Novináři, právníci či aktivisté

Podle agentury AFP čekají v Pákistánu na cestu do Německa Afghánci, kteří doma pracovali jako novináři, právníci či aktivisté bojující za lidská práva. Někteří spolupracovali s německou armádou předtím, než se v srpnu 2021 v Afghánistánu opět chopil moci Tálibán.

Ze země tehdy odešli vojáci, kteří se účastnili mezinárodní operace vedené Spojenými státy. Ta byla reakcí na teroristické útoky na USA z 11. září 2001, které zosnovala teroristická síť Al-Káida, jejíž lídr Usáma bin Ládin se tehdy skrýval v Afghánistánu.

Už začátkem tohoto měsíce přiletěla do Hannoveru první skupina Afghánců od nástupu Merzovy vlády. Šlo o 47 lidí z různých německých programů přijímání obzvláště zranitelných Afghánců, kteří byli později rozděleni mezi spolkové země, uvedla ve středu televize ZDF.

