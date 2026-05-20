Americký lékař se ebolou nakazil v konžské nemocnici. Německo jej přijalo na žádost Spojených států. Pečovat o něj budou lékaři na zvláštní izolační jednotce na Virchowově klinice v berlínské čtvrti Wedding.
Vysoce specializované oddělení pro mimořádně nakažlivé choroby je schopné zvládat i situace s nejasnou biologickou, chemickou či radiologickou kontaminací. Prostory mají vlastní přístupy, uzavřenou vzduchotechniku s filtrací a nezávislou čističku odpadních vod.
„Pro spolkovou vládu je samozřejmé, že našim partnerům pomáháme,“ uvedla německá ministryně zdravotnictví Nina Warkenová. Německo má podle ní k dispozici pro tyto případy nejmodernější vybavení.
„O pacienty je postaráno nejlepším možným způsobem a zároveň jsou bezpečnostní opatření na nejvyšší úrovni,“ dodala ministryně.
Na přijetí Američana s podezřením na nákazu ebolou se připravuje také Česko. Rozhodl o něm ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po konzultaci s vládou. Podle Fakultní nemocnice Bulovka, kam americký lékař z Ugandy zamíří, nemá pacient podle posledních informací příznaky nemoci. Nemocnice očekává jeho přijetí ve středu ve večerních hodinách.
Zprávy o tom, že v provincii Ituri na severovýchodě Konga propukla epidemie eboly, se objevily v pátek. Nemoc se ale zřejmě v zemi šíří už od dubna. Světová zdravotnická organizace (WHO) epidemii o víkendu označila za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu poté, co byly potvrzeny dva případy i v Ugandě.
Šíří se varianta viru Bundibugyo, proti které neexistuje očkování ani účinná léčba. Riziko šíření ve střední a východní Africe je považováno za vysoké. Čeští hygienici minulý týden uvedli, že riziko importu eboly do Česka je nízké.
Afrika má za sebou několik epidemií nemoci, jejíž smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nejhorší vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes 11 tisíc lidí. Ačkoliv proti některým kmenům eboly už existují účinné vakcíny, na současnou variantu Bundibugyo nezabírají.