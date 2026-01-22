Německá armáda bude cvičit shazování letáků, mohou doletět až do Česka

  10:26
Německá armáda bude v Sasku cvičit shazování letáků pomocí balonů naplněných heliem. Některé z nich by se mohly dostat i do Česka a Polska. Podle časopisu Der Spiegel byly úřady v sousedních zemích o vojenském cvičení informovány.
Němečtí vojáci na cvičišti Oberlausitz u Weisskeisselu (6. září 2025)

Bundeswehr bude shazování letáků od neděle do 4. února cvičit ve vojenském prostoru v Horní Lužici, historickém regionu u českých a polských hranic. Akce se zúčastní stovka vojáků Centra operativní komunikace z Mayenu na západě Německa.

V případě potřeby chce armáda tímto způsobem informovat lidi v odlehlých oblastech o případném nebezpečí.

Při cvičení ponesou heliem naplněné balony letáky, na kterých bude symbol a text, jenž lidem vysvětlí, co našli. Na letáku bude také adresa, na kterou se pak budou moci ozvat. Jinak armáda radí, aby lidé papír „ekologicky zlikvidovali“.

Cílem je, aby letáky dopadly do vojenského prostoru Oberlausitz, který leží mezi Budyšínem (Bautzen) a Chotěbuzí (Cottbus). Vítr je ale může zanést i za hranici prostoru a dokonce i za hranici Německa, uvedla armáda.

