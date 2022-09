Berlín váhá s tanky pro Ukrajinu. Scholz čelí rostoucímu tlaku od koaličních partnerů i od spojenců

Nedávné úspěchy ukrajinské armády, jíž se podařilo dobýt zpět několik tisíc kilometrů čtverečních vlastního území, znovu zvýšily tlak na sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze, aby změnil dosavadní odmítavý postoj. Tlačí ho k tomu nejenom křesťansko-demokratická opozice, ale stále silněji i jeho menší koaliční partneři, liberální Svobodní demokraté (FDP) a Zelení.

„V rozhodující fázi války, v níž se nyní Ukrajina nachází, bychom neměli s rozhodnutím dlouho otálet,“ uvedla na konci minulého týdne ministryně zahraničních věcí ze Zelených, Annalena Baerbocková pro list Frankfurter Allgemeine Zeitung. „Naše zbraně zjevně výrazně pomáhají chránit lidské životy,“ doplnila.

Každý stát rozhoduje sám

Šéfka diplomacie tím narážela na skutečnost, že během nedávno zahájené ukrajinské protiofenzivy našel úspěšné uplatnění mimo jiné i samohybný protiletadlový systém Gepard německé výroby. Okolo něj přitom panovalo na jaře mezi Berlínem a Kyjevem velké dusno. Tehdy ho ukrajinské vedení označovalo za nepotřebný, teď zřejmě přispěl k tomu, že ruské letectvo se do bojů prakticky vůbec nezapojilo. V jednom ze svých videoposelství ocenil Gepardy i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Přesto ale řada ukrajinských politiků vyjadřuje ze Scholzova postoje zklamání. Podle ministra zahraničních věcí Dmytra Kuleby „pro to neexistuje racionální důvod, ale jsou za tím pouze abstraktní obavy a výmluvy,“ jak napsal na Twitteru. Podobně jako na jaře, krátce po začátku války, přeje si jeho vláda i nyní získat tanky Leopard a bojové vozidlo pěchoty Marder.

Kancléř Scholz i jeho stranická kolegyně, ministryně obrany Christine Lambrechtová, ovšem dodávky těžké vojenské techniky odmítají. Odvolávají se na to, že žádný z partnerů Německa v rámci NATO dosud nic takového nedodal, s výjimkou tanků T 72 sovětské výroby, případně houfnic. Lambrechtová v řadě rozhovorů opakuje, že Berlín nechce být solitérem a hodlá sladit svůj postup se spojenci. Na její slova reagovalo před pár dny americké velvyslanectví v Německu prohlášením, že rozhodnutí, jaké zbraně Ukrajině kdo dodá, je věcí každého členského státu NATO.

I generální tajemník Aliance Jens Stoltenberg nabádal členské státy, aby se soustředily na pomoc Ukrajině. „Postaráme-li se o to, že Rusko na Ukrajině nevyhraje, zvýšíme i naši vlastní bezpečnost a posílíme spojenectví,“ uvedl na konferenci s americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem. Podle Stoltenberga pomůže nasazení zbraní ze zásob NATO snížit riziko, že Rusko napadne některého ze členů.

Německý zbrojní koncern Rheinmetall před časem oznámil, že na vlastní náklady a ze starých zásob zrekonstruoval 16 marderů, přičemž stroje jsou prý připraveny k dodání. Dalších 14 strojů by mohlo následovat. O jejich případném vývozu ovšem musí rozhodnout spolková vláda.

Zelení chtějí zbraně pro Ukrajinu, vývozu jinam brání

Aktuální debata o možných dodávkách těžké bojové techniky pro Ukrajinu přichází v době, kdy německá vláda chystá nová pravidla pro vývoz zbraní obecně. Přitom ovšem nastává paradoxní situace. Jestliže Zelení, jejichž kořeny sahají do mírového hnutí 70. a 80. let, podporují poskytnutí zbraní Ukrajině, chtějí naopak v globálním měřítku jejich export z Německa snížit. A sociální demokraté to mají pro změnu přesně naopak: se zbraněmi pro Ukrajinu váhají, avšak jejich vyvážení do jiných částí světa by naopak chtěli usnadnit. I proto, že s tím souvisí konkrétní pracovní místa.

Dosavadní německý systém schvalování vývozu zbraní je velmi komplikovaný. To pak má i dopad na mezinárodní zbrojní spolupráci. Německo se podílí na vývoji a výrobě řady systémů, nejčastěji spolu s Francií a Španělskem. Jejich prodej do třetích zemí však může zhatit německé veto. „Jeden německý šroubek stačí, aby se zbraň stala neprodejnou,“ komentoval situaci deník Die Welt.

Podle webu Statista.de bylo Německo v letech 2016 až 2020 čtvrtým největším vývozcem zbraní, hned po Spojených státech, Rusku, Francii a Číně.