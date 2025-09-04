V Berlíně najelo auto do lidí, na místě jsou zranění včetně dětí

Auto vjelo do lidí krátce po 13:00 ve čtvrti Wedding, která leží severozápadně od centra německé metropole. Těžké zranění utrpěla jedna žena, podle Bildu vychovatelka, lehce zraněno je několik dětí.
Podle deníku policie řidiče na místě zadržela.
